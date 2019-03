Wird YB schon am 7. April Meister?

Vermutlich verteidigen die Young Boys ihren Titel auch, wenn sie die letzten elf Spiele verlieren.

21 Punkte (und 34 Tore) beträgt ihr Vorsprung auf den FC Basel, der in dieser Saison 1,8 Punkte im Schnitt geholt hat. Auf 36 Partien gerechnet gibt das aufgerundet 65 Zähler – YB steht nach 25 Runden bei 66. Weil die Dominanz derart allumfassend ist, gehen die Berner erheblich lockerer mit dem M-Wort um als vor einem Jahr. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir Meister werden», sagt Loris Benito nach dem 2:2 am Sonntag in Basel schmunzelnd. Und Christian Fassnacht erklärt: «21 Punkte Vorsprung werden wir im Meisterkampf wohl nicht mehr verspielen.»