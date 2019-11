«Wir stehen voll hinter Granit»

Petkovic meldete sich sofort bei Xhaka, bot ihm Hilfe an und versicherte ihm volle Rückendeckung. Das sagt er, auch wenn er weiss, dass er sich als Nationaltrainer nicht in Club-Belange einmischen soll. Was passiert sei, hätte nicht passieren dürfen, sagt er weiter, aber es habe eben «einige provokative Sachen» gegeben. Er versteht Xhakas Reaktion aus menschlicher Sicht, nur betont er auch: «Er muss das professionell besser verarbeiten.» Das heisst: «Die Zeit und die Leistung auf dem Platz werden alles in die richtige Richtung bringen.»

Shaqiri hat alles probiert

Im Kader fehlen diverse Spieler wegen Verletzungen. Neben Steven Zuber und Timm Klose, die schon länger ausfallen, betrifft das jetzt Xherdan Shaqiri, Fabian Schär, Breel Embolo, Mario Gavranovic und Admir Mehmedi. Was Shaqiri betrifft: Er versuchte bis am Donnerstagabend alles, um zur Nationalmannschaft zurückzukehren. So berichtet das jedenfalls Petkovic.

Aber weil Shaqiri seit Wochen nicht mit der Mannschaft des FC Liverpool trainiert hat, wäre das Risiko eines Aufgebotes zu gross gewesen. Shaqiri hat sich zuletzt an der Wade zweimal verletzt, darum ist weiter offen, wann er im Club sein Comeback geben kann.