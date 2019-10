«Wir haben jetzt eine harzige Situation»

Problemlos hätte er die Niederlage gegen Dänemark runterspielen können. Schliesslich braucht die Schweiz aus den Heimspielen gegen Irland und Georgien, sowie der Auswärtspartie in Gibraltar drei Siege, um sich aus eigener Kraft für die EM 2020 zu qualifizieren. Neun Punkte gegen diese Gegner muss auch der Anspruch dieses Teams sein. Dennoch scheint der Schweizer Nummer 1 bewusst zu sein, dass sich das Nationalteam mehr Druck aufgebaut hat, als nötig. Gegen Dänemark führte die Schweiz zuhause 3:0, In Irland kurz vor Schluss 1:0 und am Samstag in Kopenhagen kam das Gegentor wieder wenige Minuten vor Spielende. Das Team von Vladimir Petkovic hätte es also viel komfortabler haben können.

Besorgt scheinen die Spieler aber nicht. Das passt nicht wirklich ins Selbstbild dieser Mannschaft, das seit 2014 immer die Endrunde der WM oder EM erreicht hat. Ausserdem erinnert Trainer Petkovic an eine durchaus beachtliche Serie: «Wir haben seit 2014 gegen England kein Heimspiel mehr verloren.» Er spricht von Qualifikationsspielen.

Kein Grund also, wieso sich das gegen Irland ändern sollte. Doch nicht verlieren ist den Schweizern nicht genug. Natürlich. Oder, um es mit den Worten von Granit Xhaka zu sagen: «Wir müssen gewinnen.»

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: