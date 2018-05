Willy Sagnol als Mister X bei YB?

Ohne mit den Wimpern zu zucken: Ein Bulldozer räumt in einem provisorischen Flüchtlingslager entlang des Canals Saint Denis verlassene Zelte auf, nachdem es von der Polizei im Norden von Paris geräumt wurde. Das Camp beherbergte schätzungsweise 1'700 Migranten. Die Räumungsaktion verlief laut Polizeiangaben friedlich. Die Asylbewerber wurden mit Bussen in Schutzräume in der Umgebung von Paris gebracht. (30. Mai 2018)

(Bild: Ian Langsdon) Mehr...