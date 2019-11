Wieder geht ein Trainer unter Tränen

Zur Erinnerung: Vor der Weltmeisterschaft 2018 galten die Spanier als Turnier-Favorit; weil aber Trainer Julen Lopetegui hinter dem Rücken des Verbandes RFEF einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben hatte, warf ihn RFEF-Chef Luis Rubiales achtkantig raus, als Spaniens Mannschaft bereits auf russischem Boden trainierte; Lopetegui brach auf der Rückreise nach Madrid, beim Zwischenstopp in Moskau, weinend zusammen, Spanien schied im Achtelfinale im Penaltyschiessen gegen den Gastgeber aus.

Am Montag nun sicherte sich Spanien durch ein 5:0 gegen Rumänien in der Qualifikation für die EM 2020 einen Platz unter den gesetzten Teams und wäre eigentlich mit der Frage ausgelastet gewesen, ob man nun wieder Titelfavorit sei oder nicht. Doch wieder ging ein Trainer unter Tränen, vor dem Hintergrund eines unnötigen Trauerspiels mit wirklich tragischen Zügen. Sein Name diesmal: Robert Moreno.

Nach all den Spekulationen der Medien zeigt Moreno Nerven

Die Vorgeschichte hatte im Grunde nach dem Aus von Lopetegui (und dem darauf folgenden, glücklosen Interregnum von Fernando Hierro) begonnen. Nach der WM 2018 holte Spaniens Verband als Trainer Luis Enrique, der 2015 mit dem FC Barcelona das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewonnen hatte. Im März 2019 aber brach eine Tragödie über Luis Enrique herein, deren Dimension die Öffentlichkeit erst nur erahnen konnte: Luis Enrique reiste Hals über Kopf von einem Spiel in Malta ab, erklärte seinen vorläufigen, schliesslich endgültigen Rücktritt – «aus privaten Gründen». Ende August teilte Luis Enrique einer erschütterten Öffentlichkeit mit, seine Tochter Xana sei mit neun Jahren an den Folgen einer Knochenkrebserkrankung verstorben.

Der Verband entschied zweierlei: Luis Enrique dürfe, wann immer er es für möglich halte, auf seinen Posten zurückkehren. Solange solle Robert Moreno, über Jahre Luis Enriques treuer Assistent, das Amt ausfüllen. «Luis Enrique ist mein Freund, und das ist mir wichtiger als jedes Lebensprojekt. Wenn er entscheiden sollte, dass er Lust hat, wieder anzufangen, werde ich der erste sein, der einen Schritt zur Seite tritt und wieder mit ihm zusammenarbeitet», sagte Moreno, 42, im September.

Hat er nun, nach neun Spielen ohne Niederlage, einen Sinneswandel vollzogen? Es wäre eine Erklärung für vieles von dem, was seit Freitag geschah und in ein PR-Desaster mündete, das Verbandschef Rubiales am Dienstag in einer Pressekonferenz mühsam einzufangen versuchte.