Wieder blamiert sich ein FCZ-Spieler beim Torjubel

Besonders geübt sind sie ja nicht im Toreschiessen beim FCZ. 36 Treffer erzielten die Zürcher in dieser Saison – nur Schlusslicht GC traf noch seltener (26). Sinnbildlich dafür stand Assan Ceesay. Der Stürmer schoss sein letztes Ligator am 27. September 2018. Seit er Ende August von Lugano zum FCZ wechselte, war es sein einziges Erfolgserlebnis in der Super League. Bis Samstag.