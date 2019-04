Wieder Proteste in Luzern – Fans werfen Eier

Es ist ja schon so einiges aus den Fankurven auf die Rasen der Super League geworfen worden: Mit Tennisbällen protestierten zum Beispiel die Fans des FC Basel 2010 dagegen, dass die Swiss Football League die Anspielzeit an einem Sonntag auf 12.45 Uhr vorverlegt hatte. In der laufenden Saison warfen wieder Basler Anhänger Gamecontroller auf das Spielfeld, um ihren Unmut Kund zu tun gegenüber den Plänen des Vereins, im Bereich E-Sport Fuss zu fassen. Die YB-Anhänger unterstützten sie mit geworfenen Tennisbällen.