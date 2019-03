Wie vernünftig war es, dass Fabian Schär weiterspielte?

Es passierte in der 23. Minute. Nach einem Eckball von Ricardo Rodriguez steigen Fabian Schär und der Georgier Jemal Tabidse in ein Luftduell und prallen hart mit den Köpfen zusammen. Der Schweizer Innenverteidiger sackt zu Boden. Teamkollegen eilen hinzu. Und der Georgier Jano Ananidse reagiert geistesgegenwärtig und fasst Schär in den Mund, damit der seine Zunge nicht verschlucken kann.