Wie ein Ausserirdischer

Das Stadio Marcantonio Bentegodi ist bald 60, es steht sinnbildlich für veraltete Arenen in Italien. Und doch blickt heute die Fussballwelt nach Verona, wenn Chievo um 18 Uhr die Serie-A-Saison gegen Juventus eröffnet. Das Interesse ist derart riesig, dass der Präfekt der Stadt Angst vor Attentaten hat – und eine spezielle Anti-Terror-Einheit eingesetzt wird.

Und das alles, weil der weltbeste Fussballer sein Debüt für den Titelverteidiger gibt. Seit der Bekanntgabe des Wechsels von Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus ist die Serie A elektrisiert, und das grösstenteils zweifelnde, tief zerrissene Land soll zumindest im Fussball ein gewisses Selbstverständnis zurückgewinnen. Trotz maroden Stadien, Fangewalt, Filz.

Manche sehen den Transfer Ronaldos gar als Zeichen dafür, dass die Serie A wieder die beste Liga der Welt sein kann. Wie in den guten, alten Zeiten vor 30 Jahren. Seither ist die Infrastruktur des Landes aber nicht nur im Fussball teilweise fast auf Dritte-Welt-Niveau gesunken, der tragische Brückeneinsturz in Genua ist ein trauriges Symbol.

Voll – trotz Dreifachpreisen

Endlich wieder Calcio also. Nach einem Fussballsommer zum Vergessen für die Italiener, weil die Squadra azzurra erstmals seit 1958 nicht an der WM teilnahm. Ronaldo hat vieles verändert. Die Kartenpreise zum Beispiel. Chievo verlangt statt 50 gleich 150 Euro, das Bentegodi war trotz Ronaldo-Zuschlag natürlich sofort ausverkauft.

Rund 250 Millionen Franken wird Juventus bis 2022 für die Dienste Ronaldos ausgeben.

Der Coup von Juventus schlägt sich in allerlei Bereichen nieder. Die Attraktivität der Liga sorgt für lukrative TV-Verträge, vor wenigen Tagen etwa mit dem US-Sender ESPN. Die zusätzlichen Erträge des Clubs in Sponsoring und Merchandising sind immens, innerhalb kurzer Zeit hat Juventus in den sozialen Netzwerken deutlich mehr als fünf Millionen neue User bekommen. Und Ronaldos Glanz strahlt auf die Liga ab, der Imagegewinn ist beträchtlich, die Begeisterung spürbar. Erstmals haben die Serie-A-Clubs im Sommer mehr als 1 Milliarde Euro für neue Spieler ausgegeben.

Selbstredend ist Juventus der grosse Favorit. «Ich bin nach Turin gekommen, um weitere Titel zu gewinnen», sagt Ronaldo, «Juventus ist ein Weltclub wie Real Madrid.» Die Ziele des Vereins sind hoch, seit 1996 wartet Juve auf den Gewinn der Champions League. «Warum sollten wir nicht gewinnen können?», fragt Ronaldo, der ehrgeizige Trophäensammler, Europameister, fünffache Weltfussballer und Champions-League-Sieger sowie siebenfache Torschützenkönig der Königsklasse.

Abklatschen mit neuen Nebendarstellern: CR7 geht nun für Juventus Turin auf Erfolgsjagd. Foto: Marco Luzzani (Getty)

Rund 250 Millionen Franken wird Juventus für den Transfer und die Dienste Ronaldos bis 2022 ausgeben. Grotesk viel Geld für einen 33-Jährigen. Doch kürzlich wurde bekannt, dass der Portugiese über die Fitnesswerte eines 20-Jährigen verfüge. Stimmt die Geschichte nicht, ist sie gut erzählt. Wie so viele andere über Ronaldo, der angeblich nie länger als ein Fussballspiel lang schlafe – dafür fünfmal am Tag und stets in frischer Bett­wäsche.

Die Ronaldo-Mania grassiert allenthalben in Italien. CR7 ist wie ein Ausserirdischer im stolzen Fussballland gelandet. Dabei hat er erst am letzten Sonntag im Testspiel gegen das zweite Team des Clubs debütiert (und nach wenigen Minuten getroffen). Ronaldo geniesst die Zuneigung, nachdem er bei Real Madrid mehrmals die kühle Stimmung der Fans ihm gegenüber kritisierte. «Es ist wie ein Heimkommen», sagt der Portugiese schmalzig. Im Frühling hatte er im Viertelfinal der Champions League in Turin ein fantastisches Fallrückziehertor erzielt und war von den Juve-Fans mit ehrfürchtigem Applaus bedacht worden.

Trotz Ronaldo und Meister­serie ist der achte Titel nacheinander allerdings keine Formsache. Napoli hat zwar Erfolgscoach Maurizio Sarri sowie den Strategen Jorginho an Chelsea verloren. Aber Sarris Nachfolger, Altmeister Carlo Ancelotti, ist optimistisch. «Wir haben ein eingespieltes Team, das letzte Saison lange um den Titel kämpfte», sagt er. Die AS Roma hofft wieder auf ihren Trouvaillenschnüffler, Sportdirektor Monchi, der auf dem Mercato zuweilen genial operiert. Monchi ­findet junge Toptalente und verkauft sie später mit bemerkenswertem Gewinn weiter. Zuletzt den brasilianischen Torhüter Alisson an Liverpool.

Die Mailänder greifen an

Und dann gibt es noch die ruhmreichen Mailänder Vereine, die nach schwierigen Zeiten Schritt für Schritt wieder zurück an Europas Spitze wollen – und sich in den nächsten Jahren an einer umfassenden Renovation des San-Siro-Stadions beteiligen. Die AC Milan kämpft mit komplizierten Besitzverhältnissen und wie Stadtrivale Inter mit Transferrestriktionen durch die Uefa, ihr Team ist aber ordentlich besetzt.

So gelang es Milan, den bei Juventus nach dem Ronaldo-Zuzug überflüssigen argentinischen Stürmer Gonzalo Higuain leihweise zu verpflichten. Der US-Investmentfonds Elliott hat vor ein paar Wochen das Zepter von dubiosen chinesischen Eigentümern übernommen, der Brand Milan strahlt immer noch ziemlich hell. Und neben Trainer Gennaro Gattuso verantworten nun die früheren Clubgrössen Leonardo und Paolo Maldini die sportlichen Geschäfte. Sie sorgen für zuletzt schmerzlich vermisste Milan-Identität.

Flirten mit dem WM-Besten

Stärkster Konkurrent von Juventus dürfte aber Inter Mailand sein, 2010 letzter italienischer Champions-League-Sieger. Besitzer Suning, ein chinesischer Unternehmensgigant, hat grosse Pläne mit dem Traditionsverein. In extremis qualifizierte sich Inter für die Champions League, das sorgt auf allen Ebenen für bessere Perspektiven. Umworbene Akteure wie Abwehrhüne Milan Skriniar und Torjäger Mauro Icardi blieben, der smarte Coach Luciano Spalletti verlängerte den Vertrag, und trotz Financial-Fairplay-Auflagen blickt Inter auf ein gelungenes Transferfenster zurück – ohne mehr Geld ausgegeben als eingenommen zu haben.

Königstransfer ist der volltätowierte Belgier Radja Nainggolan, der von Roma kam und dem Mittelfeld mehr Wucht, Biss und Torgefahr verleihen soll. Bis zum Transferschluss gestern Abend hofften die Mailänder zudem auf das spektakuläre Engagement von Luka Modric. Real Madrids Präsident Florentino Perez aber verweigerte dem Kroaten, an der WM als bester Spieler ausgezeichnet, den Wechsel. Dennoch dokumentiert auch der heftige Flirt Inters mit dem feinfüssigen Regisseur die Aufbruchstimmung in der Serie A.

