Wie Kiesslings Frau ihm half, seinen Club auszutricksen

Stefan Kiessling ist der Assistent von Rudi Völler, dem Geschäftsführer von Bayer Leverkusen. Und Kiessling war mal ein gefährlicher Stürmer in Deutschland, in über 400 Spielen erzielte er 144 Tore. Der 34-Jährige war einer dieser Stürmer, die das Talent hatten, am richtigen Ort zu stehen, die technisch nicht ganz an die Neymars und Messis dieser Welt herankamen, aber dennoch fleissig Tore machten. Wie Thomas Müller, Mario Gomez oder Filippo Inzaghi. Richtige Schlitzohren eben.