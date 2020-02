Wie Ibrahimovic seine alte Liebe wiederbelebt

Er macht die Kritisierten besser

Ibrahimovic hat etwas bewegt in Mailand. Im Onlineshop gab es wegen den Trikots mit der Nummer 21 Lieferengpässe, das Stadion wird von Spiel zu Spiel besser gefüllt. Und die Teamkollegen schwärmen. Wie eben Leão, oder auch Hakan Calhanoglu. Der Türke sagte in einem Interview mit der Sportbild: «Er sagt mir klipp und klar, was ich gut, aber vor allem auch was ich schlecht mache. Zlatan zeigt mir meine Fehler auf und es juckt ihn kein bisschen, ob mir passt, was er moniert.» Der Club sei für ihn reizvoller geworden.

Gerade Calhanoglu war einer, der sich in der Hinrunde mit ganz viel Kritik herumschlagen musste. Wie mit der ganzen Mannschaft ging es mit dem Türken in den vergangenen zwei Monaten aufwärts. Dreimal traf er im Januar und Februar, in der ganzen Hinrunde waren es zwei Treffer. Oder Ante Rebic: Der Kroate ist ausgeliehen von Frankfurt und war eigentlich schon auf halbem Weg zurück nach Deutschland, jetzt ist er statt Transferflop ein Leistungsträger. Seit er mit Ibrahimovic stürmt, hat er in fünf Serie-A-Spielen viermal getroffen. Davor ist ihm kein einziges Tor gelungen.

Profitieren stark von Ibrahimovics Präsenz: Ante Rebic (links) und Hakan Calhanoglu. (Bild: Getty Images)

Das ist auch Zlatko Dalic aufgefallen. Er ist der Trainer von Rebic, wenn dieser mit der kroatischen Nationalmannschaft unterwegs ist. «Durch Ibrahimovic hat Rebic auf der Aussenbahn mehr Platz», erklärt er der «Gazzetta dello Sport». Auf Ibrahimovic konzentriert sich meist mehr als ein Gegner. Darum könne Rebic auch die Laufwege gehen, die von ihm verlangt werden.

Beendet er sogar den Fluch der Nummer 9?

Gleiches Phänomen gab es in Mailand übrigens schon in der Saison 2011/12 zu sehen. Da schoss Antonio Nocerino als Mittelfeldspieler elf Tore für Milan. Sein Stern verglühte nach Ibrahimovics Abgang so schnell wie er aufgegangen war. Vor Ibrahimovics Wechsel sagte er: «Die Spieler müssen jetzt 300 Prozent geben, er wird die Latte für sich und seine Kollegen höher setzen.»

Waren 2011/12 ein überragendes Duo bei Milan: Zlatan Ibrahimovic und Antonio Nocerino. (Bild: Getty Images)

Ibrahimovic hat einen Vertrag bis in diesem Sommer, es besteht eine Option auf Verlängerung um ein Jahr. Mit Filippo Inzaghi fordert das eine Legende des Clubs bereits jetzt. Gemeinsam mit Ibrahimovic hat er 2012 eine Lücke im Mailänder Angriff hinterlassen, die nie gefüllt werden konnte. Inzaghis Nummer 9 wurde gar zum Fluch. Neun Spieler trugen dieses Trikot seither, sie erzielten in 197 Spiele magere 44 Tore. Wer, wenn nicht Ibrahimovic, könnte diesen Fluch beenden?