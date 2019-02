Am Donnerstag lancierten tagesanzeiger.ch und 20min.ch eine Umfrage zu GC. Sie wollten herausfinden, wer denn in der Krise das grösste Problem sei, Präsident Anliker, CEO Huber, Sportchef Walther oder Trainer Fink. Über 4600 Personen machten innert kurzer Zeit mit, das sind fast so viele, wie letzten Sonntag das 0:1 von GC gegen Xamax im Letzigrund über sich ergehen liessen.