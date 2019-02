Zwar wurde Salas Talent früh erkannt. Mit 15 wechselte er vom Jugendclub San Martin de Progreso zu Proyecto Crecer – einer Fussballschule des französischen Erstligaclubs Girondins Bordeaux. Als er im Sommer 2011 einen Profivertrag unterschrieb und nach Bordeaux durfte, musste der Mittelstürmer dennoch erst mal untendurch. Ein Jahr später wurde er an US Orléans ausgeliehen. In die dritte französische Liga. Nicht unbedingt der Traum jedes Argentiniers, der hoffnungsvoll nach Europa wechselt.

Kurze Chance

Richtig überzeugen konnte er auch dort nicht, weshalb ihn Bordeaux wieder auslieh. Dieses Mal an Chamois Niort. Immerhin zweite Liga. Dank seinen 18 Toren und 2 Vorlagen in 37 Partien durfte der Provinzclub immerhin von einem Aufstieg träumen – am Schluss blieb der fünfte Rang, und für Sala kam die Chance, sich bei seinem Stammclub zu beweisen.

Bilder: Salas Wrack gefunden