Wenn bei Bayern der Yeti ins Spiel kommt

Es wäre eine schräge Pointe, wenn Lewandowski das historische Tor ausgerechnet gegen Borussia Dortmund schiessen würde; gegen jenen Club, der seine Qualitäten als Erstes durchschaute und ihn 2010 von Lech Posen in die Bundesliga holte. Wobei, als Erstes hatte diese Qualitäten schon Lewandowski selbst durchschaut.

Als Lewandowski noch in der zweiten polnischen Liga spielte, raunte ihm der frühere polnische Nationalstürmer Cezary Kucharski zu, dass er, der damals 19-jährige Lewandowski, das Potenzial habe, einer der besten Stürmer der Welt zu werden, wenn nicht sogar der beste. Lewandowski glaubte ihm, Kucharski wurde sein Berater, gemeinsam entwickelten sie zwei Lebensthemen: Lewandowski wollte als Fussballer immer besser werden. Und er sollte irgendwann so gut sein, dass er einen Vertrag bei Real Madrid bekommt.

Das Lebensthema Real

Das eine ist ihm gelungen: Er kann alles irgendwie ganz gut, Kopfbälle, Abstauber, Tore mit links, Tore mit rechts, er kann auf die Flügel ausweichen, er kann Fallrückzieher oder Seitfallzieher. Das zweite Lebensthema aber, der Vertrag bei Real, blieb unerfüllt.

Vielleicht ist seine Weltklasse trotz allem auch nicht Weltklasse genug – wie jeder gute Stürmer ist Lewandowski zwar sehr aufs Tor fixiert, aber vielleicht ist er manchmal ein bisschen zu sehr aufs eigene Tor fixiert; auf das Tor, das er selber und nicht der Nebenmann schiesst.

So hat der grosse Stürmer und Trainer Jupp Heynckes vorige Saison durchaus registriert, dass sein Stürmer Lewandowski die Bayern im Champions-League-Halbfinal (gegen Real) nicht so richtig mitgezogen hat, dass er weder robust wie Klaus Fischer noch schnell wie Jupp Heynckes noch raffiniert wie Manni Burgsmüller wirkte – obwohl er all das sein kann. Auch das ist nun ein Lebensthema geworden, wenn auch ungeplant: In den wirklich grossen Spielen war der grosse Stürmer Lewandowski oft nur ein Gerücht.

Ausgerechnet der Stürmer, der die Liga immer verlassen wollte, wird nun also in die Geschichte dieser Liga eingehen. 21 Tore noch, dann hätte er Heynckes überholt, dann wäre er Dritter in der ewigen Rangliste und eine wirklich historische Figur.