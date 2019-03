Wenn Petkovic einfach schmunzelt

Ein 4-2-3-1 könnte bedeuten, dass Petkovic rein auf dem Papier mehr auf die Offensive setzt. In diesem Fall verliert Elvedi seinen Platz in der Abwehr und kommt ein eher offensiver Spieler mehr zum Einsatz.

Wahrscheinlich entscheidet sich Petkovic für diese Variante. Und tut das in leicht abgeänderter Form. Demnach kommt Remo Freuler, von dem er so viel hält, in die Mannschaft und besetzt den Raum vor Xhaka/Zakaria und hinter Embolo/Zuber. Was offenbleibt, ist die Frage nach der Besetzung des Sturmzentrums. Setzt der Trainer auf Gavranovic, der Erfahrung hat, aber aus einer Verletzung kommt? Oder auf Ajeti, der weniger erfahren ist, aber kräftig ist, um gegen Georgiens kräftige Verteidiger zu bestehen?

Der Spielbeginn: Wieso um 15 Uhr?

Die Schweiz mag heute Samstag im Nationalstadion um 15 Uhr MEZ spielen, in Tiflis aber ist das 18 Uhr. Die Qualifikationsspiele werden von der Uefa seit einigen Jahren zentral vermarktet. Der europäische Fussballverband richtet Spielplan und Anspielzeiten auf die Bedürfnisse der TV-Anstalten aus, wichtige Partien starten eher zur Primetime – Georgien gegen die Schweiz gehört nicht dazu. Doch auch Gruppenspiele gegen weniger attraktive Gegner bringen gutes Geld.

Der Schweizerische Fussballverband erhält von der Uefa jährlich rund 2,5 Millionen Franken Prämie aus dem Vermarktungstopf. Und dank der frühen Spielzeit können die Schweizer gleich nach dem Match zurückfliegen.

Die Fortsetzung: Punkte als Basis

Die Mannschaft landet in der Nacht auf Sonntag kurz nach Mitternacht in Basel. Sie hat so vor dem Heimspiel gegen Dänemark zwei reisefreie Tage. Drei Punkte will sie auch dabeihaben, wenn sie zurückkehrt. Gegen vermeintlich kleinere Gegner ist die Schweiz seit Jahren nicht mehr gestolpert. Wieso? «Weil wir immer konzentriert gewesen sind, selbstbewusst, aber nie arrogant», sagt Petkovic, «und das soll auch dieses Mal so sein.»