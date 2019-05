Weg mit den alten Zöpfen

GC, was nun? Das Ansehen liegt in Trümmern, weil es dieser Verein in den letzten zwölf Monaten noch jedes Mal geschafft hat, einen Tiefpunkt nochmals zu unterschreiten.

Rietiker ist vor gut sechs Wochen als Präsident angetreten, um die Grasshoppers aus dem Schlamassel zu führen, sie haben sich für ihn wie sechs Monate angefühlt. Sein erstes Ziel hiess: den Abstieg vermeiden. Sein nächstes Ziel heisst: sofort wieder aufsteigen. Dafür will er die Hauptaktionäre Stephan Anliker und Peter Stüber überzeugen, das nötige Budget abzusegnen.

Er mag nicht bestätigen, dass es 20 Millionen sind, «da ist noch Luft drin», sagt er. Aber ob es nun 18 oder 19 Millionen sind, es ist noch immer ein horrender Betrag für eine Liga, in der Rapperswil-Jona mit 1,3 Millionen Franken für die Löhne der 1. Mannschaft auskommen muss. Bei GC reicht das in dieser Rückrunde so gerade noch, um Yoric Ravet und Caiuby zu finanzieren.

Erwartet: Das Geld der Aktionäre

Anliker und Stüber entscheiden in den nächsten Tagen, ob sie auch in der Challenge League bereit sind, ein Defizit von gegen 8 Millionen Franken zu decken. Die Frage ist: Kann Anliker, in den letzten fünf Jahren der Präsident, weiterhin so viel Geld aufbringen wie bisher? Oder sucht er den Abgang durch die Hintertür? Und Stüber? Will er mit einem Nein zum Budget verantwortlich dafür sein, dass GC auf Dauer in der Zweitklas­sigkeit unterzugehen droht? Oder wird der honorige Unternehmer moralisch so unter Druck gesetzt, dass er nur Ja sagen kann?

Jahr für Jahr hat GC 20 Millionen und mehr verschleudert, ohne Erfolg zu haben. Vielen ist es dabei gut gegangen: Funktionären, Trainern, Spielern. Der frühere Präsident André Dosé flog zwölfmal auf Kosten des Vereins nach Doha, 1. Klasse. Manuel Huber, noch CEO, flog einmal aus den Ferien in Dubai nur für eine Sitzung zurück nach Zürich, auch auf Kosten von GC, wenigstens Businessclass. Nur dem Verein brachte das nichts.