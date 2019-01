Fussball-Stürmerstar Wayne Rooney ist an seinem neuen Arbeitsplatz in Washington erneut mit Alkohol auffällig geworden. Zudem löste er einen Alarm am Flughafen aus.

Der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft, gegenwärtig beim Washingtoner US-Club D.C. United unter Vertrag, hatte nach Angaben eines Sprechers auf dem Heimflug von Saudiarabien nach Washington Schlaftabletten genommen und dabei Alkohol getrunken.