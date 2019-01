Wie waren die Reaktionen?

Nicht zuletzt deshalb eher durchzogen. Stuani schien wegen seiner beeindruckenden Torquote im Vorteil (aktuell 12 Ligatore), umso überraschter waren sie in Spanien, als plötzlich die Meldung kam, dass Boateng in die katalanische Metropole wechseln soll. Die Sportzeitung «Marca» bezeichnete sie einmal als «surreal» und später als «Witz». Dazu erinnern sie in Madrid genüsslich daran, dass Boateng vor zwei Jahren sagte, dass er lieber bei Real als Barcelona spielen würde. Die Barça nahestehenden Zeitungen sind noch etwas zurückhaltend. Bei «Mundo Deportivo» wollen sie ihm immerhin Zeit geben. «Warten wir ab, ob er mit 31 die Chance seines Lebens packt: Auf der Barça-Bank sitzen zu dürfen.»

Also, wieso zur Hölle hat Barça nun Boateng geholt?

Nun, er ist polyvalent. Er kann Mittelstürmer, zentrales Mittelfeld, tanzen und rappen. Ausserdem trägt kaum einer das Barça-Snapback-Cap so schön wie er. Aber sonst?

Immerhin: Boateng ist der einzige der realistischen Kandidaten, der zuletzt einen Titel gewinnen konnte. Ob das eine Rolle gespielt hat? Nun, es wird jetzt immerhin als eines der wenigen Argumente pro Boateng verwendet. Ein zweites liegt Jahre zurück: 2011 schoss er in der Champions League ein hübsches Tor. Mit Milan, gegen den FC Barcelona.

???? Remember when Kevin-Prince Boateng did THIS against @FCBarcelona????????? Barcelona confirm deal to sign the former AC Milan star. Good move? ? #UCLpic.twitter.com/Ix5rBYDRmd — Uefa Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2019

Schwer zu glauben jedoch, dass die Barça-Verantwortlichen sich ein siebeneinhalb Jahre altes Youtube-Video anschauten und begeistert jauchzten: «Den brauchen wir!» Vielmehr dürfte es primär am Mangel an Alternativen gelegen haben. Und an Boatengs abgebendem Verein. Seit Sassuolo Barcelonas Innenverteidiger Marlon ausgeliehen (und im vergangenen Sommer fest verpflichtet) hat, pflegen die beiden Vereine gute Verbindungen. Auch deshalb kam Barça wohl günstig an Boateng: eine Million Leihgebühr und Kaufoption für acht Millionen Euro.

Deshalb ist das Risiko mit Boateng relativ gering. Zumindest finanziell. Nicht auszudenken jedoch, sollte sich Luis Suarez in der entscheidenden Saisonphase verletzen. Dann heissts in der Barça-Kabine vielleicht doch: «Amigo, schlag den Ball lang!»