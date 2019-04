«Was sind das für Menschen, die einem den Tod wünschen?»

Ja?

Ich nahm es zur Kenntnis. Es half sicher, dass ich ein relativ ruhiger Mensch bin. Ich darf mich nicht einschüchtern lassen. Obwohl: Was danach medial passierte, war schon massiv. Aus diesem Penaltypfiff einen Skandal zu machen, das ist unverständlich. Die Journalisten, die solche Schlagzeilen ­machen, müssen sich bewusst sein, was sie damit auslösen.

Nämlich?

Dass sie die Stimmung unnötig aufheizen. Vielleicht verkaufen sie ein paar Zeitungen mehr, ist ja schön für sie. Aber sie tragen auch noch eine andere Verantwortung.

Wenn Sie in einem Stadion verhöhnt und beleidigt werden…

...prallt das an mir ab.

Früher riefen die Zuschauer noch, wenn sie unzufrieden waren: «Schiedsrichter ans Telefon!» Irgendwann hiess es: «Hängt sie auf, die schwarze Sau!»

Die Sprache ist rauer geworden, aber das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und die sozialen ­Medien, die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und anonym zu bleiben – das alles kommt ­erschwerend hinzu.

Kamen Sie – gerade in diesem Frühjahr – nie an den Punkt, an dem Sie dachten: Schluss, ich habe genug?

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir nie Gedanken darüber gemacht. Will und brauche ich das noch?

Was hat Sie motiviert, nicht aufzuhören?

Ich will den Leuten, die mich angreifen und verunglimpfen, nicht Recht geben. Ich lasse mich nicht zum Rücktritt drängen.

Woher nehmen Sie die mentale Stärke?

Ich bin seit 25 Jahren Schiedsrichter, und wenn man einen 5.-Liga-Match an einem Sonntagmorgen leitet, gehts manchmal noch anders zu und her. Nur kann man am Montag über seine Leistung nichts lesen. Man lernt in dieser Funktion, man sammelt Erfahrungen Und ich habe ein gutes Umfeld, Freunde, die mich unterstützen, die sagen: «Du hast 180 Partien in der Super League geleitet. Du kannst unmöglich eine Pfeife sein, sonst hätten sie dich längst aus dem Verkehr gezogen.»

Wieso sind Sie gerne Schiedsrichter?

Weil trotz allem bis 80 Prozent der Spiele ohne grössere Probleme über die Bühne gehen. Und weil man dafür viel Anerkennung bekommt. Vielleicht nicht von der Fankurve, aber das erwarte ich auch nicht, weil die Wahrnehmung der Fans von ihren Emotionen geprägt ist. Aber viele Leute, die das neutral und gelassen anschauen, finden es eine beeindruckende Leistung, ein Spiel zu leiten und dem Druck standzuhalten.

Haben Sie sich schon über die eigene Leistung geärgert?

Es gibt Momente, in denen ich im Nachhinein denke: Gottfriedstutz, wieso habe ich das nicht gesehen? Andererseits muss ich alle zehn ­Sekunden einen Entscheid fällen. Das macht pro Spiel über 500 Entscheide. Ich kann unmöglich alles genau sehen. Vieles hat mit Erfahrung, mit Bauchgefühl zu tun, auf das ich mich auch einmal verlassen kann. Aber wenn es dann eine Häufung von Spielen mit kniffligen Entscheiden gibt, fängt man an zu zweifeln: Kann ich mich noch auf mein Gefühl verlassen? Diese Verunsicherung, die ärgert mich.

Welche Spieler sind für Sie im Umgang schwierig?

Tendenziell sind es eher die Älteren, jene mit ausgeprägter Persönlichkeit, die gerne kommunizieren und die jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft hat. Die Jungen, die aus den Academys kommen, halten sich mehrheitlich zurück.

Georges Bregy soll früher manchmal schon nach 30 Sekunden zum Schiedsrichter gesagt haben: «Du pfeifst heute wieder einen Mist zusammen.»

(lacht) Und dann gibt es jene, die im zweiten Meisterschaftsspiel ­sagen: «Die ganze Saison schon immer gegen uns...» Das sind Standardsprüche, über die man schmunzeln kann und soll.

Ist es eine Kunst, weghören zu können?

Ja.

Gibt es nie einen Konter von Ihnen?

Doch. Als Schiedsrichter dürfen wir nicht zu dünnhäutig sein. Es wird verlangt, dass wir einstecken können, das ist auch okay. Aber dann sollten wir auch einmal reagieren dürfen. Früher machte ich das nie, heute kommt es zwischendurch vor.

In welcher Form?

Als einmal ein Ersatzspieler eingewechselt wurde und nach einer Minute schon reklamierte, sagte ich ihm: «Du darfst das nächste Mal etwas sagen, wenn du von ­Anfang an spielst.» Das ist ja nicht unanständig.