Was gegen Fangewalt getan wird – und was es bringt

Nach dem Pyro-Skandal der GC-Fans in Sitten ist der Aufschrei gross. Der Tenor selbst bei CVP-Bundesrätin Viola Amherd: Jetzt muss doch endlich etwas gegen randalierende Zuschauer an Fussballspielen unternommen werden!

Allerdings sind bereits heute Massnahmen in Kraft, und diese sind nicht so wirkungslos, wie das angesichts der wüsten Szenen in Sitten erscheinen mag.

• Dank dem Hooligan-Konkordat haben die Behörden die Möglichkeit, Melde-Auflagen auszusprechen. Das heisst, dass sich verurteilte Übeltäter an Spieltagen bei der Polizei melden müssen. Eine sehr weitgehende Massnahme, die erst selten eingesetzt wurde.