Was der neue Besitzer mit Lausanne-Sport vorhat

«Das Ding fliegt uns nicht um die Ohren»

Der Lausanner Stadtrat Oscar Tosato glaubt, dass das neue Stadion bei Ineos in den richtigen Händen ist.

Wie eng ist Ihr Kontakt mit den Käufern von Lausanne-Sport?

Natürlich sehr eng. Die Stadt baut ein neues Fussballstadion...



...und bezahlt dafür 77 Millionen Franken. Sie brauchen also einen starken Club als Mieter.

Genau. Darum hat uns Besitzer Alain Joseph sofort informiert, als er Käufer für seine Aktien suchte. Kaum war klar, dass es Ineos sein würde, sassen wir zusammen, um zu schauen, ob sie auch den Stadionbetrieb übernehmen wollen.



Und das wollen die Briten?

Ja. Die neuen Besitzer übernehmen mit einer Public Private Partnership den Ausbau der VIP-Logen, die sie ebenso betreiben wie das Stadion, die Konferenzräume, die Restaurants. Die Stadt zahlt im Jahr 1,1 Millionen Franken an den Unterhalt des Stadions. Der Rest liegt am Mieter.



Der Lausanne HC gehört Nordamerikanern, Lausanne-Sport bald Briten. Interessieren sich Lausanner nicht für Sport?

Doch. Aber in der Waadt ist es schwierig, Schweizer Unternehmer zu finden, die investieren wollen. Die grossen Unternehmungen gehören nun mal häufig Ausländern. Möglich, dass jemand aus der Uhrenindustrie 15 Millionen hätte aufwerfen können. Doch diese Branche investiert mehr in die Kultur. Aber auch in England, Italien oder Frankreich gehören die grossen Clubs häufig Ausländern.



Ausländische Investoren haben in der Vergangenheit einige Schweizer Clubs gegen die Wand gefahren.

Mit Herrn Thompson sind die Voraussetzungen andere als in Neuenburg mit Herrn Tschagajew. Ineos ist eine internationale Firma mit Sitz in Rolle. Herr Thompson und Herr Ratcliffe, der Präsident und der CEO von Ineos, haben schon Spiele von LS besucht, bevor der Kauf ein Thema war. Sie haben versichert, dass sie langfristig planen, weswegen sie in den Nachwuchs investieren. Und sie behalten die Strukturen der kleineren Sponsoren bei. Das ist wichtig, damit der Club lokal verankert bleibt und seine Identität behält. Das Ding wird uns also nicht um die Ohren fliegen.



Ist der Kauf durch Ineos ein «Merci» für Steuergeschenke?

Das müssen Sie Herrn Ratcliffe fragen. Ich denke eher nicht. Entscheidend für mich ist, dass Ineos mit Lausanne in den Europacup will. Es ist für den Schweizer Fussball wichtig, dass mindestens ein Club aus der Romandie oben mitspielt.