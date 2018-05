Was YB in der Champions League winkt

Die Champions League präsentiert sich ab der nächsten Saison nach einer umfassenden Reform in neuem Kleid. Es werden mehr Mannschaften aus grossen Ligen teilnehmen, was unter anderem zur Folge hat, dass der Schweizer Champion nicht mehr direkt für die Gruppenphase qualifiziert ist. Das ist für die Young Boys ärgerlich.

Doch der Weg in die Königsklasse ist für sie ungleich einfacher als bei den früheren Teilnahmen an der Qualifikation. Einerseits muss YB nicht mehr zwei oder gar drei Runden überstehen – und andererseits nimmt der Meister am Championsweg teil. Dort sind nur Meister startberechtigt aus Ligen ab Rang 12. Genau dort steht die Schweiz.

YB scheiterte in den letzten Jahren in den Playoffs an ZSKA Moskau und Gladbach, dabei hatte der Berner Club bei der Auslosung jeweils noch grosses Losglück gehabt und war Schwergewichten wie beispielsweise im letzten Sommer dem späteren Finalisten Liverpool ausgewichen.

4 Plätze über Championsweg

Aber weil die Young Boys auf Rang 74 der Fünfjahresrangliste aller europäischen Clubs mit einem Uefa-Koeffizienten von 20,500 im Playoff Ende August vermutlich nicht gesetzt sein werden, könnte trotzdem ein relativ prominenter Gegner warten. Die auf dem Papier stärksten Teams sind Celtic Glasgow, Red Bull Salzburg und Eindhoven. Celtic muss allerdings gleich drei Runden überstehen, um das Playoff zu erreichen, Salzburg steigt in der zweitletzten Runde ein. Nur YB und Eindhoven stehen als Meister aus der Schweiz und Holland bereits sicher im Playoff.

Insgesamt werden über den Championsweg 4 Plätze vergeben. In früheren Runden greifen mehrere Meister mit einem höheren Koeffizienten als die Young Boys ein, auch Rasgrad, Apoel Nikosia, Legia Warschau und Astana. Insgesamt sind es also sieben Teams mit einem besseren Uefa-Ranking, und weil Eindhoven im Playoff steht, müssten vier von sechs der anderen Vereine vorher scheitern, damit YB gesetzt wäre.

Die Playoff-Partien werden Ende August über die Bühne gehen. Und krasser Aussenseiter werden die Young Boys in keinem Fall sein. Gegen Eindhoven und gegen Salzburg würden ungefähr 50:50-Partien warten, wobei Salzburg trotz ausgezeichnet besetzter Teams in einer unfassbaren Serie zehnmal nacheinander die Champions-League-Qualifikation nicht überstanden hat und teilweise blamabel scheiterte.

Basels langer Weg

Der Königsklassen-Stammgast FC Basel muss sich die Champions-League-Teilnahme als Schweizer Vizemeister derweil über den schwierigeren Platzierungsweg erkämpfen. Er rangiert auf dem grossartigen Platz 18 in der Vereinsrangliste und wäre bis zum Playoff gesetzt, muss allerdings drei Gegner von teilweise gehobener Qualität ausschalten. Basel könnte in den zwei letzten Runden auf Mannschaften wie Fenerbahce Istanbul, Spartak Moskau, Ajax Amsterdam und Dynamo Kiew treffen. Und auf dem Platzierungsweg qualifizieren sich nur noch zwei Teams für die Champions League.

26 der 32 Teilnehmer der Gruppenphase im Herbst stehen fest. Es wird die am besten besetzte Königsklasse der Geschichte sein. Die Top-4-Ligen Spanien, Italien, England und Deutschland erhalten ab nächster Saison neu alle vier fixe Startplätze. YB wäre bei der Auslosung auf jeden Fall in Topf 4 – und könnte in einer Hammergruppe zum Beispiel auf die diesjährigen Finalisten Real Madrid und Liverpool sowie auf Dortmund treffen.

Oder auf Barcelona, Manchester United und Schalke. Die mit Abstand unattraktivste Gruppe wäre jene mit den Russen von Lokomotive Moskau, die als Meister aus einer der Top-6-Ligen in Topf 1 liegen – sowie mit Schachtar Donezk und Viktoria Pilsen. Dort wären dafür die Chancen aufs Weiterkommen deutlich höher. Bei einigen Teams wie Liverpool ist noch unklar, in welchem Topf sie landen werden. Das hängt davon ab, wer über die Qualifikation den Sprung in die Gruppenphase realisiert. Basel wäre auf jeden Fall in Topf 2.

Über 100 Millionen für Sieger

Bei der Reform der Champions League ging es natürlich auch (oder vor allem) ums Geld. Die Topteams drohten mit der Gründung einer Superliga, nun erhalten sie mehr garantierte Startplätze. Und die Uefa schüttet noch einmal deutlich mehr Geld aus. Die Teilnahme in der Gruppenphase wird künftig mit 15 Millionen Euro honoriert. Für einen Sieg dort gibt es neu 2,7 Millionen Euro (bisher 1,5), für ein Remis 0,9 Millionen (bisher 0,5).

Wer den Sprung in den Achtelfinal realisiert, darf sich neu auf zusätzliche 9,5 Millionen freuen, auch das ist eine Steigerung im fast 50 Prozent. Im Viertelfinal gibt es pro Team noch mal 10,5 Millionen, im Halbfinal 12 Millionen, im Final 15 Millionen – und für den Gewinn des Pokals warten 19 Millionen extra. Der Champions-League-Sieger würde bei 13 Siegen also knapp über 100 Millionen Euro alleine aus Uefa-Prämien einstreichen! Dazu kommen die in grossen Ligen äusserst lukrativen TV-Marktpool-Einnahmen von auch noch mal 40–50 Millionen Euro. In der kleinen Schweiz ist auf diesem Weg nur ein Bruchteil davon möglich, maximal 10 Prozent.

YB: Mindestens 30 Millionen

Dennoch würde YB durch die erstmalige Teilnahme an der Champions League dank wohl vier ausverkauften Heimspielen (inklusive Playoff) mindestens 30 Millionen Franken verdienen – ohne allfällige Punkteprämien. Scheiden die Young Boys aus und müssen in die Europa League, werden es immer noch über 10 Millionen Franken sein.

