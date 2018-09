Was YB besser machen muss als Thun

Es waren Momente der Glückseligkeit damals im Herbst 2005. Der kleine FC Thun betrat die Showbühne Champions League. Erst eliminierte er in der Qualifikation Kiew, dann Malmö. Die Gastspiele im kurz vorher eröffneten Stade de Suisse in Bern wurden zu wahren Festspielen. Die unerwarteten Erfolge taten der Seele gut, denn im Oberland hatte das Jahrhunderthochwasser immense Schäden angerichtet, das Lachenstadion war geflutet, und einige Ticketbesitzer konnten wegen abgeschnittener Verkehrswege den 3:0-Erfolg im August gegen Malmö nicht im Stadion miterleben.

Dass im Lachenstadion die Infrastruktur veraltet war, Baucontainer als Büros dienten und Diebe leichtes Spiel hatten, um den Stars in der Thuner Garderobe Bargeld und Kleider zu entwenden, während diese in Bern gegen Kiew spielten, war in dieser Phase nebensächlich. Die Champions League überstrahlte alles.

Am 27. September 2005 feierten die Thuner in Bern gegen Sparta Prag ihren ersten und bisher einzigen Sieg in der Königsklasse. Auch gegen Arsenal und Ajax Amsterdam entzückte der Underdog phasenweise die Fussballwelt, ging aber trotz guter Leistung zweimal leer aus. In all den Hochgefühlen verloren die Thuner immer mehr die Übersicht.

Der Baumeister geht

Der Club hatte sich drei Jahre zuvor mit seriöser Arbeit in die damalige NLA emporgearbeitet. Hanspeter Latour verkörperte die Bodenständigkeit und Bescheidenheit. So lief der Trainer etwa aus Dankbarkeit für geschenkte Arzneimittel mit dem Plastiksack der entsprechenden Apotheke durch die Stadt.

Latour verliess Thun Anfang 2005 und wechselte zu GC, aber er war es, der den Grundstein für den 2. Platz im Frühjahr 2005 gelegt und damit den europäischen Höhenflug überhaupt erst möglich gemacht hatte. Der nationale Erfolg steigerte auch den Marktwert der Spieler. Mit Mario Raimondi, Fabio Coltorti, Michel Renggli, Baykal Kulaksizoglu, Pascal Cerrone und David Pallas gingen sechs Stammkräfte.

Sportchef Werner Gerber musste in kurzer Zeit Ersatz suchen und fühlte sich dabei von Trainer Urs «Longo» Schönenberger zu wenig unterstützt. Es kamen schliesslich vier Südamerikaner (Adriano, Bernardi, Leandro und Spadolo) sowie José Gonçalves, Grégory Duruz, Alen Orman und Goalie Eldin Jakupovic.

Während Latour wichtig war, dass die Spieler wussten, wo und für wen sie spielten, und er mit ihnen die Namen der umliegenden Berge lernte und sogar den Niesen bestieg, bekam die Homogenität erste Risse. Auch in der Führungsetage mit Präsident Kurt Weder entstanden Brüche. Der Club war mit einem Budget von 5,2 Millionen Franken gestartet. Die Champions League generierte Einnahmen von fast 20 Millionen. Der finanzielle Haushalt vervierfachte sich auf einen Schlag. Der Club war auf allen Ebenen überfordert.

Falsche Personalentscheide

Im Januar 2006 setzte Weder sein «Trüffelschwein» ab, so hatte der Präsident Sportchef Gerber bezeichnet, weil dieser immer wieder Spieler fand, die niemand auf dem Radar hatte. Einen Monat nach Gerber musste auch Trainer Schönenberger gehen und wurde durch Heinz Peischl ersetzt. Im Juli war auch Walter Ammann wieder weg, der für die administrative Bewältigung der Champions League geholt worden war und dann Gerber als Sportchef beerbte.

Reto Gertschen trat seine Nachfolge an. In der Folge wurden zahlreiche Spieler zu überhöhten Löhnen engagiert. Von einer verschworenen Einheit war nichts mehr zu sehen. Sogar der Tscheche Lukas Dosek, selber einer der Fehltransfers, bemängelte damals öffentlich den fehlenden Zusammenhalt im Team. Peischl warf zudem Captain und Identifikationsfigur Andres Gerber aus dem Kader. Erst nach dem Abgang des Österreichers im März 2007 gelang es Jeff Saibene, den Abstieg abzuwenden. Eineinhalb Jahre nach dem Griff nach den Sternen war der FC Thun schon fast in der Hölle.

Sex- und Wettskandal

In diese geriet der Club dann endgültig im November 2007, als der Sexskandal aufflog. Fast die ganze Mannschaft stand unter Generalverdacht, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Damit war diesmal der Grund für die Aufmerksamkeit ein ganz anderer als 24 Monate zuvor.

Club und Team wurden auch in internationalen Medien zerfleischt. Die sportliche Talfahrt (Trainer war René van Eck) war nicht mehr abzuwenden. Zwei Saisons nach dem grössten Erfolg in der Clubgeschichte stieg der FC Thun ab. Das Geld war längst weg.

Mag sein, dass die Sexaffäre und die Champions League auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Und doch hat die Champions League dazu geführt, dass im Club der familiäre Zusammenhalt und damit auch die interne Kontrolle verloren ging. Der frühere Sportchef Werner Gerber behauptet noch heute: «Ich hätte gemerkt, dass etwas im Busch ist.»

Auch zwei Jahre später hatte niemand mitbekommen, dass sich Spieler des FC Thun in die Fänge der Wettmafia begeben und mitgeholfen hatten, Partien zu manipulieren. Der Wettskandal 2009 war der letzte Tiefpunkt, der vielleicht auf die Nachwehen der Champions League zurückzuführen ist.

YB ist gefestigter

Thun ist nicht die einzige Mannschaft, die an den Millionen aus der Champions League zerbrach: Molde (NOR) oder Unirea Urziceni (RUM) sind weitere Beispiele, dass Geld allein nicht glücklich macht. Dass nun YB das gleiche Schicksal ereilt, ist nicht anzunehmen. «Wir waren Nobodys, YB hat bereits viel internationale Erfahrung», hat der damalige Captain und heutige FCT-Sportchef Andres Gerber schon mehrmals betont.

Auch Werner Gerber hat keine Bedenken: «YB hat auch jahrelang Fehler gemacht, verfügt jetzt aber über gefestigte Strukturen und mit Christoph Spycher über einen äusserst vernünftigen Sportchef. YB wird das Geld sicher nicht zum Fenster hinauswerfen.» Die Berner sind zudem den Umgang mit grösseren Beträgen gewohnt. Sie werden rund 30 Millionen einnehmen, damit dürfte sich ihr Haushalt maximal verdoppeln. Der Geldsegen wird schon deshalb nicht die gleichen Turbulenzen auslösen können wie damals beim FC Thun. (Berner Zeitung)