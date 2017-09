Warum wurde Hütters Vertrag noch nicht verlängert?

Rang 1 in der Liga, souverän im Cupachtelfinal, die Europa League erreicht – die Young Boys blicken auf einen erfreulichen Saisonstart zurück. Zumal sie häufig offensiv und attraktiv agieren, sich viele Gelegenheiten erspielen, reichlich Tore erzielen. Das liegt an der forschen Spielweise unter Adi Hütter, der seit zwei Jahren gute Arbeit leistet. Ende Saison läuft der Vertrag des Trainers aus, erstaunlicherweise ist er noch nicht verlängert worden. Vor einem Jahr band YB den Österreicher bereits Ende Juli für eine weitere Saison.

Warum ist das Arbeitspapier Hütters noch nicht ausgedehnt worden? «Es gibt dazu im Moment nichts zu sagen», sagt der Trainer. Auf Nachfrage meint er: «Ich habe mehrmals gesagt, dass es mir in Bern sehr gefällt, ich trage den Kurs des Vereins gerne mit.» Aber bisher habe man keine Zeit gefunden, über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. «Zudem bin ich der falsche Ansprechpartner», sagt Hütter.

Also geht die Frage an Christoph Spycher. «Wir haben ­Mitte September und keinen Stress», antwortet der Sportchef. «Selbstverständlich reden wir miteinander und sind von Adi Hütter überzeugt.» Dessen seit Jahren erfolgreiche Arbeit wird im Ausland zur Kenntnis genommen, der Trainer gibt zu, irgendwann in die Bundesliga gehen zu wollen. «Derzeit denke ich nur an YB», sagt Hütter, der in seiner Heimat als Nachfolger des Schweizers Marcel Koller als Nationaltrainer gehandelt wird. «Grundsätzlich möchte ich mit einer Klubmannschaft arbeiten», sagt der 47-Jährige. (Berner Zeitung)