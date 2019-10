Warum das späte 2:0 der Schweiz entscheidend sein kann

In der 93. brach es aus ihnen heraus. «Jaaaaaaaaaaaaaa», schrie SRF-Kommentator Sascha Ruefer ins Mikrofon, Yann Sommer schien eine ähnliche Wortwahl zu verwenden, als er alleine in der Schweizer Platzhälfte jubelte. Der Rest stürzte sich auf den (vermeintlichen) Torschützen Edimilson Fernandes. Vorbei ist er, der Fluch der späten Gegentore. Zurück sind sie, die erlösenden Treffer kurz vor Schluss – wie beispielsweise gegen Serbien an der WM 2018. Dabei dürfte den meisten im ersten Augenblick gar nicht bewusst gewesen sein, dass dieses Tor viel mehr wert ist, als nur die Entscheidung in diesem kapitalen EM-Qualifikationsspiel.