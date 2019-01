Mit dem Wetter war es in den zehn Tagen, in denen YB in Belek weilte, so eine Sache: Es regnete oft und stark, sodass Parkplätze und Strassen unter Wasser standen, die Testspiele auf den hoteleigenen Platz verschoben werden mussten. Dieser erwies sich glücklicherweise als wasserresistenter als die meisten der rund hundert Spielfelder in der Umgebung, in der sich derzeit Teams von Österreich über Usbekistan bis Südkorea vorbereiten.