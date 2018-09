Von Weltruhm und Nostalgie

Normalerweise ist der Sportpark Wyler das Zuhause des gleichnamigen Drittligisten, der sich mit Slavonja Bern, Münsingen, Grosshöchstetten-Schlosswil oder Wohlensee misst. Wer die letzten Wochen nicht total verschlafen hat, weiss jedoch, dass in Bern dieser Tage vor allem bezüglich des Fussballs wenig normal läuft.

Und so ist der Sportpark Wyler am Mittwochnachmittag für einmal nicht Schauplatz einer leidenschaftlich geführten, aber niveaumässig überschaubaren Amateurpartie, sondern stolzer Ausrichter eines Spiels, in dem einige der interessantesten Junioren Europas über den Kunstrasen sprinten. Die Scouts europäischer Grossclubs haben sich auf der Tribüne eingefunden, Notizblock und Bleistift stets griffbereit.

Der europäische Glanz, der das Profiteam der Young Boys umgibt, ist auf die Nachwuchsmannschaft übergeschwappt. Denn mit der erstmaligen Qualifikation für die Champions League erhält der Verein nicht nur auf Profistufe die Möglichkeit, sich auf der grösstmöglichen Bühne zu präsentieren, sondern auch bei den Junioren.

Die Young Boys sind eines von 64 Teams, die in diesem Jahr an der Uefa Youth League teilnehmen. Seit fünf Jahren organisiert der europäische Dachverband die Champions League für Junioren, in der sich die Teams in den gleichen Gruppen gegenüberstehen wie bei den Profis.

Und so ist also Manchester United vor dem grossen Auftritt am Abend schon am Nachmittag zu Gast, während einen knappen Kilometer Luftlinie entfernt im Wankdorf die letzten Vorbereitungen auf das grösste Spiel der Vereinsgeschichte laufen.

Die Atmosphäre ist familiär. 970 Zuschauer verfolgen die Partie bei Wurst und Bier, als ob es eben doch ein herkömmliches Spiel aus dem Amateurbereich wäre. Der Kontrast könnte nicht grösser sein – hier die Zwischenverpflegung, die das Herz jedes Fussballnostalgikers höherschlagen lässt, da der europäische Verband, bei dem alles bis ins letzte Detail reguliert ist, Jahr für Jahr mehr Geld zur Verfügung steht und die Schere zwischen Klein und Gross sich stets öffnet.

Auch der Vergleich zwischen YB und Manchester United ist ein ungleiches Duell. Hier der kleine Verein, der in der ganzen Stadt nach Trainingsplätzen Ausschau halten muss, da der Grossclub, der 2000 einen Trainingskomplex im Wert von 60 Millionen Pfund bauen liess. Das Trafford Training Centre in Carrington ausserhalb Manchesters ist 440 000 Quadratmeter gross, umfasst 14 Fussballfelder verschiedener Grösse und Beschaffenheit, einen Swimmingpool, ein Studio des hauseigenen TV-Senders.

Elf Umkleidekabinen stehen allein der Jugendabteilung zur Verfügung. Aufgrund der immensen Sicherheitsvorkehrungen wird das Trainingsgelände auch «Festung» genannt. Aber natürlich hat es längst einen kommerziellen Namen: Der AON Training Complex spült allein durch seinen Namen bis 2021 jährlich 22,5 Millionen Pfund in die Kassen.

Dass ein Unternehmen bereit ist, derartige Beträge in den Fussballnachwuchs zu investieren, ist ein Indiz für den Erfolg, den die Engländer auch in diesem Bereich verzeichnen. Seit über achtzig Jahren war immer mindestens ein Spieler Teil der ersten Mannschaft, der einst die eigene Nachwuchsabteilung durchlaufen hatte.

Auch die Young Boys haben sich in den letzten Jahren zu einem exzellenten Ausbildungsclub entwickelt, der immer wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft integriert. Aktuellstes Beispiel ist Jan Kronig, der die Young Boys im Wyler nach einer Viertelstunde per Handspenalty in Führung schiesst, der aber dann wie seine Teamkollegen ansehen muss, dass die Engländer das Spiel mit einem Treffer in der Schlussminute drehen.

«Wichtig ist, dass wir auf internationalem Niveau Erfahrungen sammeln können», sagt der 18-Jährige, der seit dieser Saison Teil der ersten Mannschaft der Young Boys ist. Trainer Joël Magnin will sich mit seinem Team ans Niveau herantasten.

«Zwei Siege wären schön, vielleicht schaffen wir auch eine Überraschung und qualifizieren uns für die nächste Runde.» Überraschungen sind sie bei den Young Boys ja mittlerweile gewohnt.

Telegramm:

BSC Young Boys U19 - Manchester United FC U19 1:2 (1:1) Sportpark Wyler, Bern. - 970 Zuschauer. - SR Jovic (CRO). Tore: 15. Kronig (Penalty) 1:0, 21. Greenwood 1:1, 93. Gomes (Penalty). YB: Neuenschwander - Hochuli (68. Schüpbach), Kronig, Hajrizi, Muteba - Membou, Petignat (87. Malula) - Mambimbi, Vladi (45. Golliard), Boss (80. Maier) - Ballet (45. Bueche). Manchester United: Kovar - Tanner (69. Williams), O’Conner, Bernard, Laird - Barlow (85. Puigmal), Garner, Gomes - Greenwood (85. Baars), Chong, Bohui (67. Traore).

(Berner Zeitung)