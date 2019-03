Von ManCity zu GC – und jetzt Spitzenpolitiker

Das Wort erhält der Abgeordnete, der ganz vorne sitzt. Der Mann mit Anzug und Krawatte hat Akten und ein Mikrofon vor sich. Es geht in der Debatte um die Rechte der Kinder, um ihren Schutz und die Bedeutung des Sports. Und darum schaltet sich nun dieser Politiker ein mit einer Forderung an die Regierung. An den Schulen, sagt er, brauche es eine bessere Infrastruktur, mehr Turnhallen, er wünscht sich Investitionen in neue Fitnesscenter und Schwimmbäder, «für die Entwicklung der Kinder ist das dringend nötig».