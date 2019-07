Von Ajax bis Zagreb

Da starten etwa die Young Boys wie 2018 als Champion erst im Playoff. Die Schweiz aber ist im Fünfjahresranking der Nationen von Rang 12 auf Rang 17 abgestürzt, weil ihre Vertreter mit Ausnahme von Basel und YB im Europacup grösstenteils schwer enttäuschten und sich teilweise blamable Auftritte leisteten.

Es wird schwierig, in der Tabelle schnell wieder aufzusteigen, es droht sogar noch ein tieferer Fall. Geht es so weiter, sind die Schweizer Clubs bald fast nur noch in der drittklassigen Europa League 2 (ab 2021) dabei.

YB wäre derzeit ungesetzt

Gegen wen die Young Boys Ende August antreten werden, steht noch lange nicht fest. Am 5. August ist die Auslosung des Playoff, die 3. Qualifikationsrunde aber findet erst später statt. Es wird also so sein, dass YB auf den Sieger eines noch zu spielenden Duells treffen wird. Absolviert ist einzig die erste Runde, am Montag wurde die dritte ausgelost.

Im Playoff des Champions-Wegs werden nur noch acht Teams dabei sein. Damit YB bei der Auslosung gesetzt ist, müssen in der zweiten Qualifikationsrunde zwei Teams mit einem besseren Koeffizienten als der Schweizer Meister (27,5) ausscheiden.

Insgesamt haben nämlich fünf Vereine einen höheren Wert: Ajax Amsterdam (70,5), Celtic Glasgow, FC Kopenhagen (beide 31,0), der letztjährige Gegner Dinamo Zagreb (29,5) und Bate Borissow (auch 27,5, letzte Saison mehr Punkte als YB).

Diese Mannschaften müssen mit Ausnahme von Ajax aber je noch zwei Runden überstehen, um überhaupt im Playoff zu stehen - es sind noch einige potenzielle Stolpersteine dabei wie etwa nun für Borissow in der zweiten Runde mit Rosenborg Trondheim. Borissow kam bereits in der 1. Runde gegen Piast Gliwice (1:1, 2:1) aus Polen nur knapp weiter. Und setzt sich Celtic gegen den estnischen Club Nömme durch, würde entweder Cluj aus Rumänien oder Maccabi Tel Aviv warten.

Ausverkauf bei Ajax

Amsterdam wiederum erhielt mit dem griechischen Spitzenclub Paok Saloniki ausgerechnet jenes Team zugelost, das als einziges ebenfalls erst in der dritten Runde einsteigen muss. Neben YB ist übrigens auch Slavia Prag (21,5) direkt im Playoff dabei.

Für Ajax Amsterdam ist Saloniki ein unangenehmer Gegner. Letzte Saison schaffte der holländische Traditionsclub bekanntlich den Weg von der 2. Qualifikationsrunde fast bis in den Final, schaltete Real Madrid und Juventus Turin aus, scheiterte dann im Halbfinal äusserst bitter und knapp an Tottenham.

Mehrere Topakteure aus jener aufregenden Mannschaft aber ziehen im Sommer für hohe Ablösesummen zu grösseren Clubs. Wie Captain und Abwehrchef Matthijs de Ligt (für rund 95 Millionen Franken zu Juventus) und Stratege Frenkie de Jong (für etwa 85 Millionen zu Barcelona).

Und es drohen weitere Abgänge. Doch dank des herausragenden Scoutings und der vorbildlichen Nachwuchsakademie wird Ajax erneut ein starkes Team stellen. Gegen alle anderen Gegner wäre YB nicht klarer Aussenseiter, es wären wohl wie letztes Jahr gegen Zagreb (1:1 in Bern, 2:1 auswärts) 50:50-Spiele, die auch durch Zufall, Glück und Tagesform entschieden werden.