Vom Titel-Trubel wieder auf Cup-Kurs

«Die Haarfarbe? Klar, die habe ich vorausgeahnt», sagt Miralem Sulejmani und grinst. Seit Wochen trägt der serbische YB-Flügelstürmer die Haare blond gefärbt, für den Teamkodex «Gelb auf dem Kopf» musste er vor der Pokalübergabe deshalb nicht mehr zum Friseur.

Am Sonntag posieren seine gelb-blonden Mannschaftskollegen noch für Bilder mit dem Pokal auf dem Spielfeld, während Sulejmani die vergangenen Tage Revue passieren lässt.

Der Empfang der Trophäe war bei den Young Boys für viele auch der Moment, in dem sie das Erreichte erst wirklich zu realisieren vermochten. «Da weisst du, wofür du gearbeitet hast», beschreibt es Sulejmani, der Vergleichswerte besitzt, weil er in seiner Karriere nach sechs Meisterschaften und vier Cupsiegen bereits seinen zehnten Pokal in Empfang nehmen durfte. «Normal wird das nie», sagt Sulejmani, «erst recht nicht in unserem Fall, nach dieser speziellen Saison.»

«Der Liga tut es auch gut»

Trotz all der Erfolge in Portugal und Holland hat die jüngste Auszeichnung für den 29-Jährigen einen besonderen Stellenwert. «Für diesen Titel habe ich hart gearbeitet, ich hatte hier nicht von Beginn an Erfolg.»

Sulejmani hat kürzlich seinen Vertrag mit YB verlängert, der Serbe wird zumindest auch zu Beginn der kommenden Saison bei den Bernern spielen. «Der Liga tut es gut, dass wir Meister geworden sind», sagt er, «der Wettbewerb ist wieder lanciert.»

Vor zwei Wochen, nach dem aufwühlenden 2:1 gegen Luzern, da fühlte sich für die Young Boys vieles noch anders an, neuer, frischer vielleicht. «Das war wilder damals», sagt Roger Assalé.

Die Trophäe sei schon ziemlich schwer, bestätigt der ivorische Dauerbrenner, schiebt aber nach: «Was wir geschafft haben, war auch nicht so leicht.» Es sei der verdiente Lohn für acht Monate harte Arbeit.

Assalé ist einer von drei Akteuren, denen Trainer Adi Hütter nach dem 1:5 in Basel beim 3:1 gegen Lugano vom Sonntag eine Pause gegönnt hat. Am Samstag, bei der Derniere in der Meisterschaft auswärts gegen GC, dürften es im Hinblick auf den Cupfinal eine Woche später noch deutlich mehr sein.

Und mit den Feierlichkeiten ist es vorerst noch nicht vorbei. Nächsten Sonntag steht die Meisterfeier an. Auf zwei offenen Trucks werden Mannschaft und Staff durch die Stadt zum Stadion fahren, wo die Fans dann Auftritte von Guillaume Hoarau mit Open Season, von Lo & Leduc und Züri West erwarten. (Berner Zeitung)