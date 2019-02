Fast gleichzeitig spielten an diesem 19. August die Young Boys beim FC Zürich, dem sonntäglichen Gegner im Stade de Suisse, und taten etwas, das nun kaum mehr für möglich zu halten ist: Sie schossen tatsächlich kein Tor.

Seit dem 0:0 sind 51 Partien vergangen, in denen die Berner immer mindestens einen Treffer erzielt haben, meistens gar noch ein, zwei mehr. Seoane ist von Gastspielen auf Provinzplätzen wie der Schlottermilch – bei Einheimischen «Schlottermöuch» genannt – via den Cheftrainersessel Luzerns zum begehrtesten Coachingjob der Schweiz gekommen, Fünf-Stern-Auftritte in der Champions League inklusive. Und die Young Boys, damals noch der scheinbar ewige Zweite, sind nun der Meister, welcher der Konkurrenz meilenweit entrückt ist wie einst Basel.

Mbabu bald zurück

Beim Medientermin am Freitag bezeichnet sich Seoane nicht als Fan von Statistiken, weil diese die Vergangenheit abbilden würden, was in der Gegenwart nichts bringe. Aber beeindruckend sei die Zahl schon, sagt Seoane. Sie zeige, wie YB zu spielen pflege, aktiv und angriffig. «Und welche Qualität wir im Sturm besitzen.»

Vor dem Heimspiel vom Sonntag, für das über 24'000 Tickets abgesetzt worden sind, hat der Trainer wie schon in Thun die knifflige Aufgabe zu lösen, ohne Guillaume Hoarau eine schlagkräftige Offensive zu organisieren.

Der Führende in der Torschützenliste fällt rund einen Monat aus. Derweil dürfte Rechtsverteidiger Kevin Mbabu, fürs Angriffsspiel auch nicht unerheblich, nächste Woche wieder mittrainieren. Und bei Flügel Miralem Sulejmani, für den dasselbe wie bei Mbabu gilt, zeichnet sich eine Rückkehr auf Anfang März ab.