Vom Rekordspieler bis zum Drogendealer

Vorher und nachher hat es so ­etwas nicht gegeben. Am Tag der Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase schauten sich über 50 Journalisten die Thuner Trainingseinheit an, es kamen gar welche aus Japan. Im Oberland tickten die Uhren anders in jenen Wochen, und so schön es gewesen sein mag für die einen, so unschön endete der Griff nach den Sternen für die anderen.

Nach der überstandenen Qualifikation wurden in aller Eile Transfers getätigt, bald schon aber wurde daraus ein Kommen und Gehen. «Es lief einiges aus dem Ruder», sagt Grégory Duruz, vor dreizehn Jahren Verteidiger und heute als Personal Trainer tätig. «Als kleiner Club hatte sich Thun gar nicht richtig auf die Champions League vorbereiten können.» ­

Einige Spieler hätten sich den Kopf verdrehen lassen, meint Urs Schönenberger, der damals Coach war, aber bereits zu Beginn der Rückrunde nach Querelen mit den Offiziellen entlassen wurde – und nie mehr richtig in die Trainerspur fand. Heute arbeitet er im Kundendienst einer Karosseriefirma, packt auch mal in der Werkstatt an.

Skandale und Abstürze

24 Akteure figurierten 2005 im Kader. Einer, der vom Coup profitierte, war Silvan Aegerter, der später auch mit dem FC Zürich in der Königsklasse einlief. Mauro Lustrinelli gehörte 2006 zum Schweizer WM-Team, Nelson Ferreira hat es bis zum Rekordspieler der Super League gebracht und absolviert in Thun seine Abschiedssaison. Andres Gerber seinerseits stellt als Sportchef Jahr für Jahr eine erstaunlich solide Equipe zusammen.

Einiges erreicht hat derweil José Gonçalves: Er spielte in Schottland, für Nürnberg, war Captain bei New England Revolution in der MLS und kickte zuletzt in Indien. Derzeit befindet er sich auf Clubsuche. Zumindest reich geworden ist Goalie Eldin Jakupovic, der in Moskau im goldenen Käfig sass, in der Premier League für Hull zwischen den Pfosten stand und nun in Leicester als dritter Keeper seine Pensionskasse aufpoliert.

Andere verschwanden so schnell von der grossen Bühne, wie sie diese betreten hatten. Sehid Sinani etwa, der bald als Zolldeklarant tätig war, oder Alen Orman, welcher in einer Laborfir­ma arbeitete. Einige wiederum stürzten ab. Ljubo Milicevic wurde zwar mit dem Transfer zu YB belohnt, nach schwachen Leistungen und dem Wechsel zurück nach Australien aber erlitt er eine Depression, sass ein halbes Jahr lang primär auf dem Sofa, schaute Pornos und ass Schokolade.

Dank Yoga und Meditation hat er aus dem Tief herausgefunden. Nenad Savic, der in Thun meist auf der Bank hatte Platz nehmen müssen, sass auf der Anklagebank: Wegen Handels mit Marihuana und Kokain musste er zehn Monate lang ins Gefängnis. Stürmer Pape Omar Faye war erst in den Thuner Sexskandal involviert, geriet in die Fänge der Wettmafia. Dank seinem Geständnis flog ein Betrügernetzwerk auf; Faye wurde dennoch jahrelang gesperrt, er spielt nun in Vietnam.

Bleibt der Mann, der innert vier Minuten vom Nobody zum Star wurde. Im Qualifikationsrückspiel gegen Kiew wurde Tiago Bernardi in der 86. Minute eingewechselt, vor Beginn der Nachspielzeit erzielte er mit Köpfchen das 1:0. Der Brasilianer traf auch gegen Malmö, nach einer Hirnerschütterung wurde sein Vertrag im Frühjahr 2006 nicht ohne Misstöne aufgelöst. Bernardi wechselte zu den Amateuren von Kickers Luzern, zuletzt spielte er in der Heimat mit Rio Branco in der zweiten Liga der Staatsmeisterschaft von São Paulo.

