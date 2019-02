Am Samstag, als der FC Thun in Lugano hätte antreten sollen, hingen am Himmel dunkle Wolken. Der Rasen im Stadio di Cornaredo war mit einer dicken Schneeschicht überzogen, an ein Fussballspiel nicht zu denken.

Vier Tage können einen grossen Unterschied machen: Wenn die Oberländer am Mittwoch ins Tessin reisen, sind tagsüber zehn Grad und Sonnenschein prognostiziert. Zudem ist ihre Lage nicht eben unkomfortabler geworden. Sportchef Andres Gerber, der trotz 28 Punkten aus 18 Partien das Tabellenende nicht aus den Augen verliert, meint, er habe die Ergebnisse des Wochenendes mit kleiner Erleichterung zur Kenntnis genommen. Der Zweitletzte GC war daheim gegen Basel chancenlos (0:4), der Letzte Xamax verlor bei Leader YB (0:2). «Ein Sieg gegen einen der Grossen hätte Schwung geben können», sagt Gerber. Stattdessen hat sich am Tabellenende schon wieder Ernüchterung breitgemacht. Xamax entliess gestern Trainer Michel Decastel, auf ihn folgt der bisherige Assistent Stéphane Henchoz.