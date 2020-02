«Vielleicht sollte man Pyros nicht verteufeln» – neue Podcast-Folge

In unserem Podcast vertritt Dominic Wuillemin eine provokative These. «Vielleicht sollte man Pyros nicht so verteufeln», meint er. Und trifft damit mitten in den Kern des Problems: Die Suche der Sicherheitskräfte nach Pyros ist immer wieder Auslöser von Krawallen. Gleichzeitig ist das Abbrennen verboten – die Polizei hat also den Auftrag, Feuerwerk im Stadion zu verhindern.

Die perfekte Lösung finden wir in unserer Podcast-Folge nicht. Aber vielleicht haben Sie ja eine Idee? Gerne nehmen wir Ihre Kommentare entgegen.

Und: Wir freuen uns diesmal ganz besonders! Marcel Koller hat uns ausrichten lassen, dass er unsere letzte Folge gehört hat. Obwohl wir nicht ganz sicher sind, ob er unsere Diskussion über seine Zukunft als Trainer des FC Basel wirklich genossen hat.

