Verrücktes Ende beim FCB-Gegner – Arsenal tritt an Ort

Nach 18 Siegen am Stück musste sich Manchester City in der Premier League wieder einmal mit einem Unentschieden begnügen. Beim Tabellen-16. Crystal Palace blieb das Team von Pep Guardiola ohne Treffer.

Der entrückte Leader dominierte die Partie im gewohnten Stil, biss sich aber am Abwehrbollwerk des Gegners die Zähne aus und hätte im 21. Ligaspiel beinahe seine erste Niederlage kassiert. Goalie Ederson parierte in der 92. Minute einen in die Mitte gezielten Foulpenalty von Crystals Luka Milivojevic.

Die Verletzung von Jesus

Bei Manchester City kam Sergio Agüero einem Treffer nach einer halben Stunde am nächsten, sein abgelenkter Schuss prallte aber vom Pfosten zurück. Agüero war sieben Minuten zuvor für Gabriel Jesus eingewechselt worden, der das Feld unter Tränen mit dem Verdacht auf eine gravierende Knieverletzung verlassen musste. In der Nachspielzeit wurde zudem Kevin de Bruyne nach einem harten Tackling mit der Bahre vom Platz getragen. Pep Guardiola zufolge kam De Bruyne glimpflich davon, bei Gabriel Jesus rechnet der Trainer mit einem ein- bis zweimonatigen Ausfall.

Durch das Remis gegen den von Roy Hodgson stabilisierten Abstiegskandidaten verpasste es Guardiola, seinen eigenen Rekord zu egalisieren. Als Trainer von Bayern München hatte er in der Saison 2013/14 19 Siege in Serie gefeiert und damit die Bestmarke in Europas Top-5-Ligen aufgestellt.

Wieder nur ein Punkt für die Gunners

Im zweiten Spiel des Tages kam Arsenal zum vierten Mal in den letzten sechs Meisterschaftsspielen nicht über ein Unentschieden hinaus. Mit Granit Xhaka in der Startelf resultierte beim Tabellenvorletzten West Bromwich Albion ein 1:1. Ein abgelenkter Freistoss von Alexis Sanchez war in der 83. Minute nur der vermeintliche Siegtreffer für das Team von Arsène Wenger. Per Handspenalty kam West Bromwich in der 89. Minute noch zum Ausgleich.

Für Wenger war es das 811. Premier-League-Spiel als Trainer, womit er den Rekord von Alex Ferguson (810) übertraf.

Premier League, 21. Runde:

Crystal Palace - Manchester City 0:0 (0:0)

Bemerkungen: 23. Gabriel Jesus (Manchester City) mit Knieverletzung ausgewechselt. 31. Abgelenkter Schuss von Agüero (Manchester City) an den Pfosten. 92. Ederson (Manchester City) hält Foulpenalty von Milivojevic.



West Bromwich Albion - Arsenal 1:1 (0:0)

26'223 Zuschauer. - Tore: 83. McClean (Eigentor) 0:1. 89. Rodriguez (Handspenalty) 1:1. - Bemerkung: Arsenal mit Granit Xhaka.



Rangliste:

1. Manchester City 21/59 (61:12). 2. Chelsea 21/45 (39:14). 3. Manchester United 21/44 (43:16). 4. Liverpool 21/41 (48:24). 5. Arsenal 21/38 (38:26). 6. Tottenham Hotspur 20/37 (39:20). 7. Burnley 21/34 (18:17). 8. Leicester City 21/27 (31:32). 9. Everton 21/27 (25:32). 10. Watford 21/25 (30:37). 11. Huddersfield Town 21/24 (18:32). 12. Brighton & Hove Albion 21/22 (15:25). 13. Southampton 21/20 (20:30). 14. Bournemouth 21/20 (20:32). 15. Stoke City 21/20 (23:46). 16. Newcastle United 21/19 (19:30). 17. Crystal Palace 21/19 (18:32). 18. West Ham United 20/18 (22:38). 19. West Bromwich Albion 21/16 (15:28). 20. Swansea City 21/16 (13:32).

(fal/sda)