Vermisstes Mädchen aus dem Kanton Bern gefunden

Die seit Mittwoch in Utzigen (Gemeinde Vechigen) vermisste 14-Jährige konnte aufgefunden werden. Sie wurde am Samstagnachmittag durch die französische Polizei im Département du Doubs angetroffen und in der Folge identifiziert, meldet die Kantonspolizei Bern.

Die Polizei schreibt weiter: «Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs und ist wohlauf. Hinweise auf strafrechtliche relevante Sachverhalte liegen demnach nicht vor. Aus Rücksicht auf Betroffene und insbesondere mit Blick darauf, dass eine jugendliche Person involviert ist, werden keine Angaben zu den Hintergründen gemacht.» (fal)