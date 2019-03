Zuerst war der Hohn: Nach dem 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid musste sich Cristiano Ronaldo einiges anhören. Die spanischen Fans schrieben ihn und Juventus Turin schon ab. Dann die Gala: Mit drei Toren schoss der Portugiese Atlético beinahe alleine aus der Champions League. Danach kam die Provokation: Möglicherweise in Anlehnung an den «Testikel-Jubel» von Atleti-Trainer Diego Simeone jubelte Ronaldo obszön. Vor den eigenen Fans und auch noch vor den gegnerischen Anhängern. Das könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden. Denn jetzt droht ein neues Kapitel: die Sanktion.