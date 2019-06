VAR hilft der Schweiz, Ronaldo versenkt sie

Zuber fällt, dann fällt Schär Bernardo Silva im Strafraum. Video: SRF

Es gibt jedoch Hoffnung für die Schweizer, sie hat drei Buchstaben: VAR. Der Video Assistant Referee, der erstmals überhaupt in einem Uefa-Wettbewerb auf Nationalteam-Ebene zum Einsatz kommt, greift denn auch ein. Die Szene mit Zuber wird geprüft. Prompt wird in der Wiederholung ersichtlich: Nelson Semedo hat ihn an der Ferse getroffen, weshalb er ins Straucheln geraten ist. Brych korrigiert seinen Entscheid, statt Penalty für Portugal gibt es einen für die Schweiz. Ricardo Rodriguez verwandelt zum 1:1. Es ist das Tor, das die Schweiz zurück ins Spiel und beinahe in die Verlängerung bringt. Wäre da nur nicht dieser Ronaldo.