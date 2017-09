Unter Nachbarn

Vor elf Tagen ist Raphael Kehrli 40-jährig geworden, genug vom Fussball hat er noch nicht. Sein Spielverständnis und seine Routine sind im Spiel des FC Breitenrain enorm viel wert.

Die Nachspielzeit im Nachbarduell mit Köniz ist gerade angebrochen, als sich Innenverteidiger Kehrli im gegnerischen Strafraum in die Luft hochschraubt, das Duell gewinnt und per Kopf den 2:1-Siegestreffer markiert. Im FC Breitenrain nennen ihn viele liebevoll «dr aut Maa» – er kann es ­immer noch. Und entscheidet das Prestigeduell zugunsten seines Quartierklubs.

580 Zuschauer wollen das ­Duell sehen. Die Zahl liegt zwar über dem Durchschnitt der Breitenrain-Heimspiele, könnte aber auch bedeutend höher ausfallen. Die beiden Berner Promotions­ligisten bilden den Kopf des hiesigen Amateurfussballs. Die Spitze der Breite.

Zwei Goalies

In den ersten 20 Minuten wird das Geschehen der Affiche nicht gerecht, der gegenseitige Respekt hemmt den Spielfluss zunächst. Bis Breitenrains Loris Lüthi vorprescht, den Ball aber verliert. Köniz kontert über den pfeilschnellen Cristian Miani, der Vitor Huvos bedient – 0:1. Goalie Diego Schaad, in den letzten beiden Partien eingesetzt, ist chancenlos.

«Wir haben zwei starke Goalies», erwidert Trainer Gianluca Privitelli, auf die Torhütersituation angesprochen. Der Platz zwischen den Pfosten gehörte in den letzten eineinhalb Jahren Leonard Kiener, nun ist ihm sein Stammplatz offenbar nicht mehr gewiss.

Schaads Gegenüber ist am Samstag Severin Keller. Der 25-Jährige ist im Winter 2015/2016 vom Spitalacker ins Liebefeld gewechselt. Im Aufeinandertreffen mit seinem früheren Verein ist Keller nach einer Stunde erstmals geschlagen. Lüthi, Mitverursacher des 0:1, gleicht das Skore per Kopf aus. Die Flanke kommt von Marco Hurter, der in der 91. Minute auch den Eckball zu Kehrlis Siegtreffer schlagen wird.

Den umgekehrten Weg von Keller ist, via Zwischenhalt bei United Zürich, ist Anto Franjic gegangen. 9 der 15 Breitenrain-Tore dieser Saison hat der bullige ­Angreifer selbst erzielt, der 30-Jährige führt die Torschützenliste der Promotion League an. Franjics Team belegt nach dem Sieg über seinen Ex-Klub den fünften Tabellenrang. Köniz liegt auf Platz zwölf.

Elf Freunde

Die Verstrickungen zwischen den benachbarten Klubs gehen weit über Keller und Franjic hinaus. Auf den beiden Mannschaftslisten fanden sich am Samstag nicht weniger als elf Spieler, die in der Vergangenheit auf der jeweils anderen Seite gestanden waren. Böses Blut gibt es auf dem Platz deswegen kaum; man kennt sich und scheint sich auch zu mögen. Nach dem Schlusspfiff ist Zeit für Fotos, das Wiedersehen macht beidseits Freude.

Der neue Köniz-Trainer Gabriel Urdaneta lässt sich anstecken und sagt: «Ich bin zufrieden, trotz der Niederlage.» Der Venezolaner verweist auf die Doppelbelastung mit Cup und Meisterschaft, seine Mannschaft sei müde ge­wesen.

Trotzdem hätte das Spiel in der Schlussphase auch zugunsten der Gäste kippen können. «Eigentlich war es ein typisches Unentschiedenspiel», resümiert Privitelli. Den Punkt hätte man sich, freundlich unter Nachbarn, vermutlich gegenseitig gegönnt.

Wenn die Rivalität existiert, dann nur im Hintergrund; auf der Führungsebene, wo seit längerer Zeit dieselben Leute am Werk sind. Spieler Kehrli dagegen findet es übertrieben, von einem Derby zu sprechen.

«Ob wir Cham oder Köniz besiegen, ist mir ziemlich egal», sagt der Routinier. Kehrli spielt seit neun Jahren für Breitenrain, die Gegenspieler kommen und gehen. Loyalität ist im Amateurfussball – analog zur Entwicklung im professionellen Geschäft – seltener geworden. (Berner Zeitung)