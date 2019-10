United bremst Liverpools Siegesserie

United-Verteidiger Lindelöf gewann gegen Origi den Ball – allerdings erst, nachdem er den Belgier ins Bein getreten und diesen so zu Fall gebracht hatte. Der Ball landete bei McTominay, danach bei James und der flankte in die Mitte. Dort konnte Rashford unbedrängt abschliessen. Trotz Überprüfung durch den Videoschiedsrichter zählte das Tor, sehr zum Unverständnis von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der ein klares Foul an Origi gesehen hatte.

Klopp has every right to be furious, how that’s not a foul?? pic.twitter.com/67BWeU218K

— 6 TIMES (@kloppoynwa) October 20, 2019