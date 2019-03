Es war für Granit Xhaka unerklärlich, was in den letzten zehn Minuten passiert ist: «Wir haben ein super Spiel gemacht, dem Match kontrolliert - und dann erhalten wir drei unfassbare Tore… Das ist natürlich enttäuschend.» Als er den Platz unter Applaus verliess, führten die Schweizer noch vermeintlich komfortabel 3:0. «Und bei diesem Stand», sagte Xhaka, «denkt man: Das Spiel ist durch.» War es aber nicht. Und darum merkte der Regisseur an: «Aus den Fehlern, die wir in der Schlussphase begangen haben, müssen wir unbedingt die Lehren für die Zukunft ziehen.» Ähnlich tönte es von Kevin Mbabu: «Wir wurden bestraft, weil wir nicht bis am Ende konzentriert blieben.»