Trotz gewichtiger Ausfälle sind sie die Favoriten

Irland: Die ausgelassen begossenen Tage hatten die «boys in green» Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre, als sie an drei Turnieren teilnahmen. Seit 2002 waren sie an keiner WM mehr, 2016 schieden sie an der EM im Achtelfinal gegen Gastgeber Frankreich aus. Spielerisch dürften sie für die Schweiz keine Herausforderung sein, «aber», sagt Petkovic, «sie sind sehr physisch». Und die Nummer 22 der Welt.

Georgien: Die Nummer 91, Aufsteiger in der Nations League in die Liga C. Das letzte war für die Georgier das beste Jahr ihrer Geschichte überhaupt, weil sie von zehn Spielen acht gewannen und nur eines, in Luxemburg, verloren. Allerdings kamen die Gegner nicht aus der Beletage des Fussballs, sondern sind in der Fifa-Liste zwischen den Rängen 87 und 182 zu finden. Petkovic sagt: «Die Georgier sind stolz, sie sind ein unangenehmer Gegner. Aber wir sind Favoriten.» Der Hinweis auf die Favoritenrolle muss als Credo für die gesamte Qualifikation gelten.

Gibraltar: der Exot in dieser Gruppe, die Fifa-Nummer 194 (von 211). Er spielt daheim auf Kunstrasen, und Petkovic erwartet darum auswärts eine Aufgabe wie in der letzten Qualifikation in Andorra, wo die Schweiz deutlich überlegen war, sich am Ende jedoch zu einem 2:1 zitterte. Die Spieler von der Affeninsel waren in zwei Qualifikationen für EM und WM überfordert (20 Niederlagen mit total 5:103 Toren), dafür freuten sie sich in der Nations League an zwei Siegen in Armenien und gegen Liechtenstein.

Shaqiris Leiste

Petkovic ist entspannt, als er am Nachmittag nach vorne schaut. Das alte Jahr ist aufgearbeitet, diese Tage eben, die für ihn mit zu viel Polemik und der einen oder anderen Rücktrittsforderung zu viel verbunden waren. Auch wenn er nun bemerkt, das sei «Schnee von gestern», der Sieg gegen Belgien wirkt bis heute nach. Das 5:2 bildet die Basis, dass der Coach seine Arbeit nicht von vorne beginnen muss, sondern weiterführen kann.

Kaum angereist, kam die Hiobsbotschaft: Xherdan Shaqiri wird der Nationalmannschaft verletzt fehlen. (Bild: Toto Marti/freshfocus)

23 Spieler hat er ursprünglich in Zürich versammelt. Am Abend erfährt er, dass Xherdan Shaqiri ausfällt. Der Offensivgeist, der zuletzt beim FC Liverpool kaum noch Einsatzzeiten bekommen hat, muss sich mit einer Entzündung in der Leistengegend für die ersten beiden Qualifikationsspiele abmelden. Nach dem formstarken Haris Seferovic ist er der zweite gewichtige Ausfall.

Doch Petkovic ist keiner, der über die gross redet, die nicht verfügbar sind. Bei ihnen fehle keiner so sehr, dass sie ohne ihn nicht spielen könnten, sagt er. «Wir haben viele wichtige Spieler. Immer wieder ist einer von ihnen ausgefallen. Und trotzdem ist es gut gegangen.»

Video: Steven Zuber und Remo Freuler beim Zusammenzug in Zürich.