Traum-Comeback für Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri brauchte in den letzten Monaten viel Geduld. Am 14. September hatte der Offensivmann zuletzt für das Starensemble des FC Liverpool gespielt, es war einer von nur vier Kurzeinsätzen über die Wettbewerbe verteilt, mit einem Total von 25 Minuten. Am Mittwochabend war für den 28-Jährigen vorzeitige Bescherung: Jürgen Klopp setzte erstmals in dieser Saison in der Startformation auf den Schweizer, im Derby gegen Everton, wo er unter anderen Mo Salah und Roberto Firmino schonte.