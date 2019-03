Traum-Comeback für Seferovic

Im Meisterschaftsspiel gegen Tondela wird Nationalstürmer Haris Seferovic in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Kurz vor Schluss sorgt er für die Entscheidung. In der 84. Minute trifft er per wuchtigem Kopfball-Aufsetzer zum 1:0 und sichert sich seinem Team den Sieg.