Die jüngste Transferpolitik der «Blues» zeigt, dass das Urteil die Londoner nicht unerwartet trifft. Im Januar lehnten sie alle Bayern-Angebote für das Eigengewächs Callum Hudson-Odoi ab. Die Münchner sollen sogar bereit gewesen sein, 30 Millionen Euro für den 18-Jährigen zu zahlen. Ebenfalls im letzten Transferfenster verpflichtete Chelsea Christian Pulisic von Borussia Dortmund (der bis Ende Saison zurück an den BVB ausgeliehen wurde) und Gonzalo Higuain leihweise von Juventus Turin. Ende dieser Saison besteht eine Kaufoption für den Argentinier und eine Option, die Leihe zu verlängern.

The Fifa Disciplinary Committee has sanctioned the English club Chelsea FC and The Football Association for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18. Read more on @FIFAcom ?? https://t.co/iTpcozM7Mz

— Fifa Media (@fifamedia) 22. Februar 2019