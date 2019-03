Youngster Ruben Vargas trifft mit einem herrlichen Schuss in den Torwinkel: 4:0 Quelle: SRF

Immerhin bleibt diese bemerkenswerte Statistik in der Super League bestehen, dort stehen die Young Boys bei 54 Begegnungen nacheinander mit eigenem Tor. Und vor der Titelverteidigung. In den letzten 13 Runden geht es für sie darum, den Vorsprung von 19 Punkten zu verteidigen.

Routiniers fehlten

Auch in der Liga hatte sich der Dominator in den letzten Wochen schwer getan, etwa zuletzt bei den Last-Minute-Siegen in Lugano und gegen Sion (jeweils 1:0). Völlig überraschend ist der Rückschlag in Luzern deshalb nicht, eine derartige Demontage jedoch war nicht zu erwarten gewesen.

Die jungen Akteure hielten dem Druck nicht stand, die Leader der im letzten Jahr meistens so souveränen, stabilen Mannschaft fehlten an allen Ecken und Enden. In der Verteidigung der gesperrte Captain Steve von Bergen. Im Mittelfeld Vorkämpfer Sékou Sanogo, der YB im Winter verlassen hatte.

Und im Sturm der nach wie vor angeschlagene Torjäger Guillaume Hoarau. Der wie Hoarau verletzungsanfällige Miralem Sulejmani steht zudem erneut wochenlang nicht zur Verfügung, mit seiner Technik und Klasse hätte der Serbe nicht nur bei den vielen Standardsituationen für Gefahr sorgen können.

«Es wäre zu einfach, wenn man unsere Niederlage mit den abwesenden Spielern erklären würde», sagt Trainer Gerardo Seoane. «Wir haben heute verdient verloren, weil wir nicht gut genug waren.»

Sportchef Christoph Spycher wiederum findet, es seien genügend erfahrene Fussballer bei den Young Boys auf dem Rasen gestanden. «Diese Niederlage tut extrem weh, weil wir uns im Cup sehr viel vorgenommen hatten», sagt Spycher.

Protest der Luzerner Fans

Seit 32 Jahren warten die Young Boys auf einen Triumph im Schweizer Cup, am Mittwochabend erlitten sie eine weitere bittere Niederlage. Die Luzerner dagegen feierten das Ende der Fasnacht mit einem fussballerischen Urknall.

Der Viertelfinal war übrigens wegen der Luzerner Fasnacht um eine Woche auf verschoben worden - und begann mit ein paar Minuten Verspätung.

Die FCL-Anhänger protestierten gegen die frühe Anspielzeit (18 Uhr), die vom Europäischen Fussballverband (Uefa) vorgeschrieben wird, weil alle Pflichtspiele in Europa zu Beginn der Champions-League-Partien beendet sein müssen.

Rund 30 Fans hatten deshalb vor Spielbeginn den Rasen gestürmt und ein Tor in Ketten gelegt. Es war jenes, in dem Schürpf kurz darauf das 1:0 erzielte - und den unerwarteten Untergang von YB einleitete.