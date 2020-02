Torflut in München – Union entgeht Blamage

In der Münchner Allianz Arena mussten die Zuschauer nicht lange auf Tore warten. Allerdings waren es die Gäste, die in Führung gingen. Bayerns Jérôme Boateng lenkte in der 8. Minute einen Schuss von Ihlas Bebou unglücklich ins eigene Tor ab. Nur wenige Minuten später eine vergleichbare Szene auf der anderen Seite. Benjamin Hübner traf nach einer Hereingabe von Alphonso Davis ebenfalls ins eigene Netz. Es folgte eine achtminütige Torflaute, ehe Thomas Müller eine Flanke aus dem Halbfeld mit dem Schienbein zur 2:1-Führung für die Bayern verwertete. In der 36. Minute erhöhte Robert Lewandowski nach einem Fehler von Hoffenheims Goalie Philipp Pentke auf 3:1.