Thuns Nullnummer im biederen Schneckenrennen

Die Thuner bleiben derweil in der Ergebniskrise. Sie stehen immer noch auf Rang 3, was ihr Trainer Marc Schneider ironisch kommentierte: «Wir sind einfach brutal stark.»

Der Realität näher kam Torjäger Dejan Sorgic: «Im Moment will es einfach nicht. Wir sind im Loch.» Bis Saisonende geht es für die Oberländer darum, in der Tabelle nicht abzurutschen. Am nächsten Samstag treten sie beim Letzten GC an.

Telegramm: Thun - St. Gallen 0:0

5340 Zuschauer. - SR Klossner.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter, Kablan; Bigler; Karlen, Stillhart (75.) Costanzo); Spielmann (87. Hunziker), Sorgic, Schwizer (85. Nelson Ferreira).

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Nuhu, Stergiou, Lüchinger; Quintilla; Sierro, Ashimeru; Kutesa, Tafer (59. Rapp), Bakayoko (71. Barnetta).

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Righetti, Tosetti (alle verletzt), St. Gallen ohne Mosevich, Vilotic (beide gesperrt), Itten, Wiss (beide verletzt) und Ben Khalifa (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: Schwizer (25./Foul), Karlen (71./Foul, gesperrt in der nächsten Runde), Spielmann (76./Foul), Bigler (87./Foul); Sierro (58./Taktisches Foul).