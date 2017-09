Thuner machen weiteren Schritt

«Cup-Maschine Wil» steht auf dem Transparent geschrieben, welches die einheimischen Fans am Zaun aufgehängt haben. Die Ostschweizer gewannen den Wettbewerb im Jahr 2004 und eliminierten 2007 und 2012 jeweils die Young Boys. Seit vier Jahren stottert die Maschine allerdings.

Das von den Anhängern präsentierte Leitmotiv ist nurmehr eine Erinnerung an erfolgreichere Zeiten. Lediglich 1275 Zuschauer wollen das Kräftemessen mit dem FC Thun sehen – die Popularität des Challenge-League-Klubs hat spätestens im Chaos der vergangenen Saison, als die türkischen Geldgeber auf einmal verschwanden, ziemlich stark gelitten.

Spielmanns Rückkehr

Und die Gäste ersticken allfällige Glücksgefühle der Wiler im Keim. Thun-Trainer Marc Schneider hat den Cupfinal als Ziel vorgegeben; die dazu notwendige Einstellung hat er seiner Mannschaft beim Gastspiel in der IGP-Arena, dem schmucklosen Betonbau, vermitteln können. Die Thuner Angriffsspieler nutzen die Vorzüge des Kunstrasens, lassen den Ball geschickt laufen.

In der 20. Minute hat Dennis Hediger Platz zum Flanken, Simone Rapp köpfelt, von den gegnerischen Abwehrspielern komplett alleine gelassen, zur Führung ein. «So habe ich mir das vorgestellt», wird Schneider später festhalten. Der Trainer meint, womöglich sei die Aufgabe einfacher gewesen als diejenige in der ersten Runde gegen Stade Payerne (2. Liga interregional), als Thun mühevoll 2:1 gewonnen hatte. Aus dem fahrigen Auftritt von Payerne hat Schneiders Equipe gelernt, sie blieb in Wil konzentriert.

Noch vor der Pause sorgte Marvin Spielmann – bis zum letzten Winter noch beim Gegner engagiert – mit einem satten Schuss für die Vorentscheidung. «Es war schon speziell», gibt Spielmann zu, auf die Begegnung mit den früheren Kollegen angesprochen.

Wobei: So viele ehemalige Mitstreiter waren es gar nicht. Die Ostschweizer verzeichneten im Sommer 13 Abgänge, gleich 18 Profis sind gekommen. Das Team ist massiv verjüngt worden, entsprechend unerfahren. Dass einige Automatismen noch nicht greifen, konnte Wil nicht kaschieren.

Thun liess nach der Pause zwar leicht nach, bot dem Unterklassigen Chancen zum Anschlusstreffer. Wil vergab diese jedoch leichtfertig. Auf der Gegenseite sorgte Mickaël Facchinetti mit dem 3:0 für klare Verhältnisse (65.). Der nächste Schritt auf dem Weg zum Cupfinal ist getan. (Berner Zeitung)