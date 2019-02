Die Berner Oberländer erteilten den St. Gallern Anschauungsunterricht in Sachen Effizienz und liessen erst ganz am Schluss, in der 94. Minute, einen Gegentreffer zu. Und darum finden sie sich nach dem 3:1-Sieg, zumindest bis heute, in der Tabelle wieder vor dem FC Basel auf Platz 2. «Es ist alles perfekt aufgegangen», sagte Sportchef Andres Gerber.

Gewiss, die Thuner benötigten anfänglich etwas Glück, sie brauchten auch einen Goalie in starker Form: Faivre verhinderte nach 15 Minuten den Rückstand, als er Sierro stoppte. Danach aber überzeugten sie mit straffer Organisation, mit Hartnäckigkeit und schnellem Konterspiel. Sekunden nach Sierros vergebener Chance überraschte Glarner mit einem Steilpass den Gegner, Sorgic war mit einem gefühlvollen Heber für das 1:0 besorgt. «Dieser Treffer hat uns aus dem Konzept gebracht», sagte St. Gallens Trainer Peter Zeidler.

Er konnte an der Seitenlinie turnen und gestenreich wirbeln, wie er wollte: Sein Team fand kein Rezept, liess durch Nuhu eine vorzügliche Chance zum 1:1 aus und schenkte dem Gast das 2:0 mit einem Eigentor. Nach 59 Minuten versuchte Lüchinger, den Ball wegzuschlagen, schoss aber den eigenen Torhüter an.

Was Thun in der Folge bot, liess selbst Zeidler anerkennend sagen: «Das war eine reife Leistung.» Die Zielstrebigkeit kam in der 70. Minute noch einmal zum Ausdruck, als Sorgic zum 14. Mal in dieser Saison traf. Der 29-Jährige war die grosse Figur, schlug aber bescheidene Töne an: «Es war nicht unser bester Match und der Sieg vielleicht etwas glücklich.»